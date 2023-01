PRØVEKJØRT: Jens Stoltenberg fikk prøve seg som vognkommandør på en Leopard stridsvogn på Rena i 2012, da han var statsminister i Norge.

Slik skal norske stridsvogner settes inn i Ukraina

Leopard-stridsvogner fra det norske forsvaret er tenkt plassert i en felles stridsvognbataljon i Ukraina, sammen med tilsvarende stridsvogner fra Polen, ifølge den tyske avisen Spiegel.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bekrefter onsdag ettermiddag at Norge vil sende stridsvogner til Ukraina:

– Regjeringen støtter donasjon av stridsvogn til Ukraina og Norge skal bidra i en slik donasjon. Vi er nå i tett dialog med allierte og Ukraina om hvordan Norge kan bidra på en best mulig måte, skriver Gram i en epost til VG.

Onsdag har den tyske regjeringen åpnet for at de tysk-produserte stridsvognene kan sendes til kampen mot de russiske styrkene i Ukraina.

Tyskland vil raskt klargjøre 14 Leopard stridsvogner, og godkjenne at parnerland som ønsker det, kan sende Leopard-vogner av sin egen beholdning.

Dermed får president Volodymyr Zelenskyj endelig bursdagsgaven han har ønsket seg. Presidenten fyller 45 år onsdag.

Blant de som har gratulert Zelenskyj i løpet av dagen, er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg:

Tre bataljoner

Etter at Tyskland - etter flere ukers nøling - endelig har gitt grønt lys for at Ukraina kan motta Leopard-vogner, er det en forventning i Nato om at landene som har vognene i daglig bruk, skal bidra til å fylle to bataljoner i Ukraina, hver med om lag 40 stridsvogner:

Den første bataljonen vil ifølge Spiegel bestå av de 14 Leopard 2A6-stridsvognene som Tyskland nå vil donere til Ukraina, sammen med bidrag fra land som Holland, Spania og Finland. Dette er nyere og mer moderne stridsvogner.

Den andre bataljonen vil ventelig bli satt opp med Leopard 2A4-vogner fra Polen, Norge og andre land som kan avse disse noe eldre stridsvognene.

En tredje bataljon vil være USAs nye bidrag: De sender 31 Abrams stridsvogner, kunngjorde president Joe Biden onsdag ettermiddag

Det vil trolig ta et par måneder å få stridsvognene fram til frontene i Ukraina. Den tyske regjeringen opplyser at de nå vil starte opplæring av ukrainske soldater og planlegging av denne donasjonen til Ukrainas forsvar.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker Scholtz og Tysklands «sterke lederskap» velkommen. På Twitter skriver han at stridsvognene kan hjelpe Ukraina på et kritisk tidspunkt av krigen.

– De kan hjelpe Ukraina til å forsvare seg , vinne og seire som en uavhengig nasjon, skriver Stoltenberg i en melding som ble lagt ut tidligere onsdag.

Inntil åtte norske

Norge har 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4, vogner bygget på 80-tallet og som Norge kjøpte brukt fra Nederland for 20 år siden.

De opereres av to av Hærens avdelinger: Panserbataljonen på Setermoen og Telemark bataljon på Rena. Flere av vognene er en del av det norske Nato-bidraget til en flernasjonal stridsgruppe i Litauen.

Ifølge Dagens Næringsliv er det vurdert som mulig for Norge å gi opptil åtte av Leopard-stridsvognene til Ukraina.