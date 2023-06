1 / 3 forrige neste fullskjerm

Nord-Korea: Avholdt massemøte mot USA

Statlige nordkoreanske medier har mandag publisert bilder av et fullsatt stadion i hovedstaden Pyongyang.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble massemøtet holdt søndag, nøyaktig 73 år etter at Korea-krigen brøt ut i 1950.

Krigen ble utløst etter at Nord-Korea invaderte nabolandet Sør-Korea i 1950. Flere millioner mennesker ble drept i konflikten, der Nord-Korea og Kina kjempet mot Sør-Korea og FN-styrker ledet av USA, skriver NTB.

Det ble aldri undertegnet noen fredsavtale etter krigen, og konflikten er derfor ikke formelt avsluttet.

Info Nord-Korea Grunnlagt i 1948 etter delingen av den koreanske halvøya som følge av Japans nederlag i andre verdenskrig.

Nord-Korea har rundt 25 millioner innbyggere og landets hær er den femte største i verden med én million soldater.

De første 46 årene ble landets styrt av kommunistlederen Kim Il-sung. Sønnen Kim Jong-il styrte frem til sin død i 2011. Da overtok dagens leder, Kim Il-sungs barnebarn Kim Jong-un.

Nord-Korea invaderte Sør-Korea i 1950, noe som utløste Koreakrigen. Flere millioner mennesker ble drept i konflikten hvor Nord-Korea og Kina kjempet mot Sør-Korea og FN-styrker anført av USA.

Det ble aldri undertegnet noen fredsavtale etter krigen, og konflikten er derfor formelt sett ikke avsluttet.

Nord-Korea har pådratt seg verdenssamfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse programmene, noe det nordkoreanske regimet har nektet. En lang rekke sanksjoner er innført mot Nord-Korea. Kilde: NTB Vis mer

Bildene det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA har publisert mandag viser folk som holder opp plakater mot USA på stadionet. Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap anklager Nord-Korea USA for å være skyld i Korea-krigen.

På plakatene står det ifølge Reuters blant annet at «hele USAs fastland er innenfor vår rekkevidde» og «imperialist-USA er fredens ødelegger».

Nord-Koreanske KCNA skriver mandag at Nord-Korea har sitt sterkeste våpen noen sinne for å «straffe imperialistene USA».

I en uttalelse fra landets utenriksdepartement anklages også USA og Sør-Korea for å sørge for et spenningsnivå i regionen som vil gjør at de står «på nippet til en atomkrig».

Atommakten Nord-Korea har den siste tiden testet flere ulike våpen.

Les også: Nord-Koreas leder rasler med atomsabelen

– Disse oppskytningene er et klart brudd på FN-resolusjoner og demonstrerer den trusselen som Nord-Koreas ulovlige masseødeleggelsesvåpen utgjør mot regionen, sa USA, Japan og Sør Korea i en felles uttalels i midten av juni.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post