PÅ HAVETS DYP: Ubåten Titan submersible, som nå er savnet etter et dykk til vraket av skipet Titanic. Bildet er tatt av selskapet OceanGate Expeditions.

Ubåt-forsvinningen: Selskapet OceanGate fikk sikkerhetsadvarsler i 2018

Selskapet som arrangerer turer til Titanic-vraket ble i 2018 advart mot potensielle «katastrofale» problemer med ekspedisjonene. Selskapets direktør er selv savnet på havets bunn.

Kortversjonen Ubåten Titan submersible er savnet med fem personer om bord i forbindelse med et dykk til vraket av Titanic, og det pågår en intens leteaksjon på havdypet.

Selskapet OceanGate, som arrangerer ekspedisjonen, ble i et brev i 2018 advart mot mulige «katastrofale» problemer knyttet til turene til vraket av Titanic.

Ubåten er ikke klassifisert i tråd med standarder ellers i bransjen.

En tidligere ansatt hevder også å ha blitt sparket for å stille spørsmål ved sikkerheten samme år, i 2018. Vis mer

I et brev fra 2018, som New York Times refererer til, advarte flere ledende skikkelser i samme industri om det de mente var selskapets «eksperimentelle» tilnærming til ekspedisjoner under vann.

De advarte også spesifikt mot potensielle «katastrofale» problemer med de planlagte turistturene til vraket av Titanic og utviklingen av det nedsenkbare fartøyet Titan submersible.

Det er denne ubåten som nå er savnet, med fem personer om bord.

Overflateskipet som følger ubåten mistet kontakten med den søndag formiddag, rundt en time og tre kvarter etter at den startet dykket ned til Titanic. Nå pågår det en intens leteaksjon i området.

Vraket ligger svært vanskelig til på 3800 meters dyp utenfor Newfoundland.

Årsaken til forsvinningen er ukjent, men det jobbes med flere teorier, inkludert lekkasjer, strømbrudd, kortslutning og fare for å sitte fast i vrakrester fra Titanic.

Ubåt-mysteriet: Dette kan ha skjedd

Ble sendt til savnet direktør

Brevet, som New York Times har fått tilgang til, ble sendt til OceanGates administrerende direktør Stockton Rush i 2018. Han er selv om bord på den savnede ubåten.

Avsenderen var en komité i foreningen Marine Technology Society, som jobber med å promotere undervannsteknologi. Mer enn 20 personer har skrevet under.

I brevet vises det til at Titan submersible ikke har en sikkerhetssertifisering kalt DNV-GL. OceanGate anklages for å ikke la uavhengige sikkerhetsaktører sjekke nyutviklede fartøy.

Will Kohnen, som er formann i komiteen, sier til New York Times at de var bekymret for hva som kunne skje dersom OceanGate ikke forholdt seg til de samme sikkerhetsstandardene som andre.

– Undervannsindustrien hadde betydelige bekymringer rundt å bygge en ubåt til bruk til ekspedisjoner på havets dyp uten å følge retningslinjer for sikkerhet som allerede finnes, sier han.

OCEANGATES-SJEF: Administrerende direktør Stockton Rush under en presentasjon om en annen ekspedisjon i 2016. Han er nå en av de savnede etter at ubåten Titan submersible forsvant.

Mente det hindret innovasjon

I et blogginnlegg fra 2019 skriver OceanGate at industriens krav om klassifisering av turist-ubåter kan hindre innovasjon, blant annet fordi prosessen kan ta flere år.

De skriver vi dere at de jobber med å få fartøyet klassifisert, og at de i mellomtiden samarbeider med et byrå som vil overvåke et dykk ned til 4000 meters dyp, og inspisere ubåten både før og etter dykket.

En talsperson for selskapet OceanGate ønsker i dag ikke å kommentere brevet overfor New York Times.

Info Titan submersible Ubåten er 6,7 meter lang og veier drøyt 10 tonn.

Kan dykke ned til 4000 meter. Et dykk ned til vraket tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning.

Ubåten er en såkalt «submersible», et nedsenkbart fartøy som ikke kan operere på egen hånd, men er avhengig av et morskip på overflaten. Kilde: NTB Vis mer

Ansatt hevder han fikk sparken

Etter at ubåten ble meldt savnet, er det også kommet frem at flere advarte om sikkerheten rundt ekspedisjonene til Titanic-vraket i 2018.

En tidligere direktør i selskapet hevder at han fikk sparken fordi han var kritisk til hvor sikkert det var å senke ubåten helt ned til vraket av Titanic, som ligger på 3800 meters dyp. Det skriver magasinet The New Republic, og viser til rettsdokumenter.

Den ansatte, David Lochridge, var undervannspilot for nedsenkbare fartøy, og var direktør for såkalte «marine operasjoner» i OceanGate. Han var med det ansvarlig for sikkerheten til både ansatte og passasjerer.

Ifølge rettsdokumentene skal Lochridge ha nektet å gi grønt lys til tidlige tester av ubåten med mannskap om bord, fordi han mente det ikke var forsvarlig. Han fikk senere sparken, og ble ifølge rettsdokumentene saksøkt for å ha avslørt konfidensiell informasjon om ubåten som nå er savnet.

Som svar gikk Lochridge til et motsøksmål, der han hevder at han fikk sparken fordi han varslet om sikkerheten til ubåten.

I søksmålet står det blant annet at han flere ganger uttrykte bekymring for «den potensielle faren for passasjerene i Titan etter hvert som ubåten nådde ekstreme dyp».

I søksmålet sier Lochridge blant annet at porten der du kan se ut i den fremre delen av ubåten ble bygget for et trykk på 1300 meter, selv om OceanGate planla å ta passasjerer ned til 4000 meters dyp.

– OceanGate nektet å betale for at produsenten skulle bygge en utsiktsport som ville tåle den nødvendige dybden på 4000 meter, står det blant annet, skriver NTB.

Saken mellom partene skal ha blitt avsluttet med en avtale etter noen måneder, skriver New Republic.