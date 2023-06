OPPRØRT: Hischem Chaaba (28) sier sinnet hos de unge franskmennene mot politiet har bygd seg opp over lengre tid.

Opptøyene i Frankrike: − Skjer fordi politiet alltid er etter oss

NANTERRE/PARIS (VG) Mindreårige står fremst i de voldsomme opptøyene som nå pågår over hele Frankrike. Politiets bruk av dødelig våpen under trafikkontroller i landet øker.

Kortversjonen Voldsomme opptøyer har pågått i hele Frankrike, med mindreårige i fremste rekke. 667 personer, hovedsakelig mellom 14 og 18 år, er pågrepet.

Dette kommer etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet under en trafikkontroll.

Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin, rapporterer at noen av de arresterte er så unge som 12 år. Urolighetene er verst i byer som Nanterre, der den drepte tenåringen kom fra.

Flere lokale myndigheter vurderer portforbud og forbud mot demonstrasjoner som svar på opptøyene. Dette er blitt oppfordret av konservative og høyradikale opposisjonspolitikere.

Det har vært en betydelig økning i politiets bruk av skytevåpen i forbindelse med trafikkontroller i Frankrike de siste årene. Etter en lovendring i 2017, har antallet sjåfører skutt av politiet under trafikkontroller økt fem ganger. Vis mer

Det ligger en tung stemning over Paris´forsteder etter tre dager med opptøyer, vold og ødeleggelser.

Torsdag kveld og natt til fredag ble hele 875 mennesker pågrepet for vold, uro og å ha startet branner i harnisk over politidrapet på 17 år gamle Nahel tirsdag ettermiddag. Gutten ble skutt av politiet etter at han ble stoppet for en trafikkontroll.

Det store flertallet av de pågrepne er mindreårige mellom 14 og 18 år, ifølge Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin.

Noen av dem som politiet hanket inn natt til fredag er helt ned i 12-års alderen.

Fredag morgen står Nanterre, der den drepte Nahel var fra, tilbake med en utbrent bank, ødelagte butikker og en rekke utbrente biler etter nattens opptøyer.

1 / 5 ØDELEGGELSER: Utbrente bilder preger bybildet flere steder i Frankrike. forrige neste fullskjerm ØDELEGGELSER: Utbrente bilder preger bybildet flere steder i Frankrike.

– Dette skjer fordi politiet alltid er etter oss, sier Hischem Chaaba (28) til VG.

Han har selv vokst opp i Nanterre, som nå er en av byene der opptøyene er verst.

– Vi har alle kjent hvor urettferdig det er. Som ung her, og med det utseende jeg har, så kan jeg si at vi ble stoppet av politiet hele tiden, uten å ha gjort noe galt, sier Chaaba.

Han tror ikke opptøyene vil gi seg med det første.

– Dette gjelder ikke bare ungdom her i forstedene av Paris. Det er en grunn til at unge gjør opprør i hele landet nå. Se på Marseille, Lille, Lyon, Toulouse. Politiet her i landet bruker vold uten at det koster dem noen ting. Og når de samme politimennene som skyter på oss, er de som liksom skal beskytte oss, da er det noe som ikke gir mening, sier Chaaba.

JOBBEN ER STENGT: Cristelle ( 24) sin arbeidsplass, et apotek, er stengt på grunn av de voldsomme opptøyene i Paris´forsteder.

Portforbud diskuteres

VG treffer Cristelle ( 24) , som er ute og går med nevøen sin rundt handleområde La Defence midt på dagen. I dag har hun ikke kunnet gå på jobb.

– Apoteket jeg jobber på, er stengt i dag på grunn av ødeleggelser i området, forklarer hun.

Samtlige høyskoler i området rundt La Defence og Nanterre utenfor Paris holder også stengt fredag.

Torsdag kveld var den tredje og så langt mest brutale kvelden med uro, ødeleggelser og vold over hele Frankrike.

Da Frankrikes statsminister Élisabeth Borne besøkte en av Paris´forsteder fredag formiddag, sa hun at president Macron nå vurderer « alle muligheter» for å få roet opptøyene og få gjenetablert ro i landet.

UROLIG: Statsminister Élisabeth Borne jobber for å finne en utvei ut av opptøyene.

Både konservative og høyreradikale opposisjonspolitikere har oppfordret makthaverne til å utvide lokale muligheters rett til å forby demonstrasjoner og innføre portforbud, skriver nyhetsbyrået AFP. Flere småbyer innførte allerede torsdag portforbud på kveldstid.

Foreldre bør holde ungdommene sine inne på kveldstid nå, sa Oliver Klein, som er statssekretær under statsminister Bourne, til BFMTV fredag.

Cristelle sier det virkelig er synd at syke nå ikke får hentet medisinen sin på grunn av opptøyene. Hun er uenig i måten de unge uttrykker sinnet på, men sier hun kan forstå at de reagerer.

– De identifiserer seg med offeret. Dette kunne vært meg, det kunne vært nevøen min, kompisen min. Alle kjenner noen som har blitt stoppet av politiet og behandlet dårlig, sier kvinnen til VG.

Mer politivold

Det har vært en kraftig økning i voldsbruk hos det franske politiet de siste årene. En lovendring etter angrepene på Charlie Hebdo og Bataclan utvidet politiets rett til å bære våpen i 2017.

Etter det har fem ganger så mange sjåfører blitt skutt av politi, som før loven ble innført, viser en undersøkelse utført av forskere fra ulike store franske universiteter, sitert i Espirit.

– Loven har satt innbyggernes liv i større fare i møte med politiet, uttaler forskerne til franske Liberation.

Flere trafikkkontrolldrap

Drapet på Nahel er den tredje dødelige skytingen utført av politi i forbindelse med trafikkontroll i Frankrike i år.

I 2022 var det rekordhøye 13 mennesker som ble drept av politiet under lignende kontroller, melder France24. Det er en seksdobling fra 2021.

Politimannen som skjøt Nahel ble torsdag siktet for hendelsen, melder AFP. Advokaten hans uttaler til RTL at politimannen mener at han handlet innenfor «rammene av loven».

