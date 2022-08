SOME-SJEF: Megan Coyne på et bilde fra 2020, til venstre, sammen med en tidligere kollega.

25-åring styrer presidentens Twitter-konto

Twitter-kontoen til Det hvite hus har fått en ny og skarpere tone, og mange nye følgere. Forklaringen er en 25 år gammel kvinne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun heter Megan Coyne, og har allerede gjort seg bemerket for sin strategi i sosiale medier, mens hun jobbet for guvernøren i New Jersey. Hun får sin del av æren for hans gjenvalg.

Fra august er hennes nye arbeidsplass Det hvite hus, der hun er assisterende sjef for sosiale plattformer, med ansvar for Twitter-kontoen.

Etter å ha vent seg til Trumps uforutsigbare og drøye tweets, falt mange amerikanere av da Biden tvitret saklige meldinger om politiske spørsmål.

Sist uke lanserte presidenten en gladmelding til mange studenter: Han ville ettergi store deler av studielånet deres. Ikke før var meldingen ute, hamret sinte republikanere løs mot det de mente var et elendig forslag.

En av dem som gikk hardest ut var den kjente og omstridte Marjorie Taylor Greene, som mente det var helt urimelig å bruke folks skattepenger til å ettergi lån.

Hun fikk raskt og overraskende svar på tiltale, der det ble påpekt at hun selv hadde fått ettergitt nær to millioner kroner i lån som coronastøtte.

Det samme skjedde med andre republikanere som prøvde seg.

Og reaksjonene lot ikke vente på seg. Over 200.000 re-tvitret trådene der republikanerne som langet ut mot forslaget, ble avkledd som dobbeltmoralister som selv hadde fått ettergitt lån og mottatt støtte. Twitter-kontoen til Det hvite hus fikk 49.000 nye følgere på torsdag, og enda 71.000 fredag.

Den kjente fantasy-forfatteren Scott Lynch skrev en liten hyllest, der han spøkefullt fastslo at hvis Twitter-kontoen skulle fortsette å avsløre hyklere på en så humoristisk og hardtslående måte, risikerte de å skape entusiasme, valgseier og et bedre liv for millioner av amerikanere.

Også tidligere Trump-ansatte er imponert over den nye tonen.

Det finnes ikke veldig mye info om Megan Coyne, men før hun begynte som praktikant hos guvernøren i New Jersey, gikk hun ut fra Rutgers universitetet med en bachelor i statsvitenskap i 2019. På universitet var hun også aktiv i studentpolitikken på demokratenes side.

Det hvite hus har ikke offisielt ikke bekreftet at Megan Coyne står bak de siste tweetene om studentlån, men de som har fulgt henne mener humoren og brodden er umiskjennelig.

PS. Coynes alder er litt usikker. Ifølge Wikipedia er hun født ca. i 1997. At hun gikk ut av videregående i 2015, tyder på at hun er ca. 25 år.