LAHAINA: En mann går forbi ødeleggelsene forårsaket av skogbrannene i Lahaina på Hawaii onsdag 9. august.

Voldsomme skogbranner på Hawaii: Rundt 1000 mennesker er ikke gjort rede for

Flere amerikanske medier skriver om mennesker på flukt på øya Maui i delstaten Hawaii. Minst 80 er døde, melder Reuters.

Kortversjonen Myndighetene anslår at rundt 1000 personer er rapportert savnet som følge av skogbrannene på Hawaii.

Kommunikasjonsproblemer som følge av strømbrudd gjør det vanskelig for folk å få tak i familie og venner.

Guvernør John Green advarer også om at dødstallene vil stige når førstehjelpere når deler av øya som tidligere har vært utilgjengelig. Vis mer

Den mest ødeleggende brannen har herjet i byen Lahaina LahainaByen har rundt 13,000 innbyggere og befinner seg nordvest på kysten av Maui. på den nest største øyen Maui. Myndighetene anslår at rundt 80 prosent av byen har brent ned.

Minst 80 personer er meldt døde, og ifølge People Magazine uttalte politisjef John Pelletier at de ikke vet hvor mange som ikke er gjort rede for på øyen, men at han anslår tallet til å være rundt 1000 personer.

Strømbrudd skaper store kommunikasjonsproblemer mellom redningsmannskaper og de som trenger hjelp. Det gjør at de nøyaktige tallene på savnede og døde er vanskelige å vite.

Håpet er at selv om det er rundt 1000 man ikke har gjort rede for så vil de endelige dødstallene vise seg å være langt lavere.

Det er likevel forventet at de vil stige når førstehjelpere når deler av øya som tidligere har vært utilgjengelig på grunn av pågående branner.

– Vi vil fortsette å se tap av liv. Dette er den største katastrofen vi har sett på flere tiår, sa guvernør på Hawaii John Green på en pressekonferanse.

Mistet kontakten

TV-stasjonen KTVU skriver om Nikki White som leter etter sin 65-år gamle far, en veteran som bor i Lahaina. Onsdag snakket hun med faren på telefonen, hvor han fortalte at han ikke klarte å komme seg til et tryggere sted på grunn dårlig infrastruktur.

– Så stoppet kommunikasjonen. Ingen i familien vår har hørt fra han siden, sa White til TV-stasjonen.

KIRKE: Flammene står i taket på denne historiske kirken i Lahaina onsdag 8. august.

Tracey Graham (61) er blant de som har flyktet fra flammene på Maui.

– Det er skummelt, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Graham flyktet med venner og tok med seg noen få personlige eiendeler.

Hun sier hun kom seg til nødsenteret ved Maui War Memorial hvor ryktene om ødeleggelsene av brannen florerte.

– Det er ødeleggende, det er det eneste ordet jeg kommer tilbake til, sier hun om situasjonen.

Info Fakta: Skogbrann på Hawaii Kombinasjonen av skogbrann og orkanen Dora har ført til unntakstilstander på Hawaii. Dora har ført til vindkast på opp mot 100 kilometer i timen, som igjen har ført til strømbrudd flere steder.

Mer enn 14,000 personer er evakuert fra Maui. Mange av dem er turister.

Innbyggere har klaget over at de ikke fikk noen advarsler om brannen, noe som førte til at folk i byen ble innesperret av flammene.

Guvernør på Hawaii John Green sier det er for tidlig å si om Maui sitt nødvarslingssystem har sviktet.

Det amerikanske militæret har sent 133 medlemmer av nasjonalgarden for å bidra med hjelpearbeid både på land og i lufta.

Firmaet CoreLogic har funnet ut at mer enn 2 808 hjem i Lahaina i Maui vil trenge rekonstruksjon. Dette vil koste 1,2 milliarder dollar ifølge nyhetskanalen. Kilder: CNN, The Independent, National Weather Service, The Guardian, The Washington Post Vis mer

– Spøkelsesby

Fredag meldte CNN at innbyggere i Lahaina fikk lov til å dra tilbake til hjemmene sine.

Guvernør på Hawaii John Green uttalte da at innbyggerne ville se «ødeleggelser som de aldri før har sett i sitt liv».

Dr. Reza Danesh, grunnlegger av MODO Mobile Doctor MODO Mobile DoctorPrivat tjeneste som gir medisinsk hjelp i Maui. , dro inn til Lahaina for å hjelpe folk. Han sier til CNN han ikke var forberedt på det som møtte han i byen.

– Det minnet meg litt om covid og pandemien, som bildene man så av New York, det var en spøkelsesby, sier han til nyhetskanalen.

Sammen med sine ansatte hjalp han folk som var i sjokk og som hadde pusteproblemer og øyeskader.

– Vi fant folk som ikke hadde spist mat eller drukket vann på mange timer, sa han.

– Mer vanlig med klimaforandringer

Myndighetenes håndtering av skogbrannene skal ifølge NTB granskes. Det varslet delstatens justisminister Anne Lopez.

– Justisdepartementet skal gjennomføre omfattende gjennomgang av beslutningstaking og retningslinjer før, under og etter skogbrannene på øyene Maui og Hawaii denne uken, sa hun.

National Weather Service sier at de voldsomme brannene drives av en blanding av tørr vegetasjon, sterk vind og lav luftfuktighet.

Klimaeksperter peker på den ekstreme varmen som en viktig årsak til at brannene blir så omfattende.

– Det er veldig rart å høre om alvorlige skogbranner på Hawaii, en våt, tropisk øy, men uvanlige hendelser blir mer vanlige med klimaforandringer, sa forsker og underviser ved Yale University Jennifer Marlon til CNN.

FLYKTER: Onsdag samlet folk seg på Kahuluni flyplass. Mange tusen mennesker flyktet fra sine hjem på Maui på grunn av skogbrannene som har tatt mange liv.

