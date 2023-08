MINNESMERKE: Hammeren og sigden ble tirsdag fra våpenskjoldet til moderland-statuen i Kyiv.

River sovjetsymbol fra «Mor Ukraina»: – Øyeblikket som millioner har drømt om

Hundre meter over bakken hamrer arbeiderne løs på monumentet for å erstatte den russiske hammer og sigd med Ukrainas våpenskjold.

Kortversjonen Arbeidere er i gang med å erstatte Sovjetunionens symbol hammer og sigd med Ukrainas våpenskjold på Moderland-statuen i Kyiv, Ukraina.

Statuen ble reist i 1981 som en hyllest til ukrainske soldater og sivile som tjenestegjorde under andre verdenskrig.

Ukrainere stemte massivt for å endre sovjetsymbolet til den ukrainske treforken i en meningsmåling i 2022, etter den russiske invasjonen.

Ukrainske myndigheter startet arbeidet den 13. juli, og prosjektet vil koste omtrent 7,8 millioner kroner, som dekkes av private virksomheter.

Enkelte kritiserer beslutningen og hevder pengene i stedet burde blitt brukt på militære behov.

Prosjektet avsluttes før Ukrainas uavhengighetsdag den 24. august. Vis mer

Etter Russlands brutale invasjon var den gigantiske moderland-statuen på Nasjonalmuseet for historien om Ukraina i andre verdenskrig blitt en torn i øyet.

Den 63 meter høye kvinnestatuen i stål er et landemerke i Kyiv. I høyre hånd bærer hun et sverd, i venstre et skjold med symbolet for Sovjetunionen.

Da den ukrainske nasjonalforsamlingen i 2015 forbød sovjet- og kommunistiske symboler, ble monumenter fra den store fedrelandskrigen den store fedrelandskrigenDen store fedrelandskrigen eller den store patriotiske krigen er i det tidligere Sovjetunionen og i Russland betegnelser på krigen mot invasjonen fra Hitler og Nazi-Tyskland som foregikk i Sovjetunionen og på østfronten under andre verdenskrig fra 1941 til 1945. unntatt.

Moderland-monumentet som rager over hovedstaden, er en hyllest til de 8–10 millioner ukrainske soldater og sivile som ga sitt liv i kampen mot nazistene.

Statuen er reist over museumsbygget, som ble åpnet av sovjetlederen Leonid Bresjnev i 1981. Hele strukturen er 102 meter høy og veier 560 tonn.

Overveldende støtte

Så rullet russiske styrker inn over grensen 24. februar 2022. Det ble utålelig for ukrainerne at monumentet skulle bære det forhatte sovjetsymbolet sovjetsymboletHammer og sigd var fra 1922 det offisielle merket for Sovjetunionen. Hammeren står for industriarbeidere, sigden for jordbruksarbeiderne - de to hovedgruppene i arbeiderklassen..

I en meningsmåling i 2022 gikk 85 prosent av 800.000 spurte ukrainere inn for at hammeren og sigden skulle erstattes av det ukrainske våpenskjoldet.

Dette viser en trefork treforkEn trefork er en lystregaffel med tre spisser. En lyster er et spyd med to eller flere spisser til å fiske med (såkalt lystring). som er et symbol fra Kyivriket rundt år 1000. Det er en forenklet versjon av riksvåpenet til Den ukrainske folkerepublikk (1918–1921).

3. mai i år besluttet parlamentet i Ukraina å fjerne alle gjenværende sovjetiske og russiske monumenter i landet. 13. juli startet arbeidet på moderlandstatuen.

Arbeidere som er spesialisert på store høyder, ble søndag heist til værs av en kran og satte i gang med å demontere hammer og sigd-symbolet.

Tirsdag lå restene av sovjet-emblemet på gulvet i museet.

– Nytt perspektiv

– Dette er øyeblikket som millioner av ukrainere, generasjoner av ukrainere, har drømt om, skrev museumsdirektør Jurij Savchuk i sosiale medier.

Ifølge den britiske avisen Daily Mail la han til:

– Dette er øyeblikket da vi avvikler imperiet – symbolet på Sovjetunionen – og åpner et nytt perspektiv. Ikke bare mot det vakre landskapet ved Dniepr, men for et nytt liv i en fri familie av europeiske nasjoner.

Flere tilskuere samlet seg for å følge begivenheten på høyden over Kyiv.

– Hun er et symbol. Jeg støtter beslutningen, men det er langt over tiden. De skulle gjort det for lenge siden, sier en ukrainske kvinne til Politico.

Private betaler

Men ikke alle ukrainere synes det er en god idé å bruke penger på en antirussisk gest, når Moskva trapper opp produksjonen av droner og våpen.

Krigsveteranen Viktor Pylypenko sier at sett fra frontlinjen er det bortkastede skattepenger å gjøre forandringer på Ukrainas høyeste monument.

Men kulturministeriet har forsikret at kostnadene som tilsvarer 7,8 millioner kroner, i sin helhet blir dekket av store private virksomheter.

Diana Stavska, en tannlege fra Kyiv som kjøper forsyninger fra frivillige til den ukrainske hæren, er likevel kritisk i en Facebook-post.

Hun minner om at det for samme beløp er mulig å kjøpe mer enn 2000 FPV-droner, eller 2040 snikskytterrifler, eller 350 varmesøkende kikkerter ...

– Hvorfor det er mer maktpåliggende å endre sovjetsymbolet til en trefork enn å forsterke støtten til hæren, er et mysterium for meg, skriver Stavska.

Over 1800 liker innlegget.

Men tidligere kulturminister Oleksandr Tkasjenko forsvarer beslutningen om også å bruke penger på kultur mens krigen raser:

– Er det ikke vår kultur, identitet, språk og historie vi kjemper for? Under en krig er kultur like viktig som droner, sa Tkasjenko fredag.

Arbeidet på moderland-monumentet skal ifølge Kyiv Independent avsluttes innen Ukrainas uavhengighetsdag 24. august.

Da vil statuen også endre navn til Mor Ukraina.

Info Sovjet-republikken Ukraina Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk ble dannet i 1919 og inngikk i Sovjetunionen fra 1922.

Sovjet-republikken Ukraina ble okkupert av tyske styrker fra 1941, men igjen innlemmet i sovjetsamveldet etter frigjøringen i 1945.

Det anslås at 2,7 millioner av soldatene som falt på sovjetisk side i andre verdenskrig, var etniske ukrainere. Anslagene på sivile ofre varierer fra fem til syv millioner mennesker, derav nesten en million jøder.

Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk ble en uavhengig stat 24. august 1991, etter Sovjetunionens oppløsning, og skiftet navn til Ukraina.

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. Men konflikten oppsto i 2013–2014 og førte blant annet til at Krim-halvøya ble annektert av Russland. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer