LETEOPERASJON: Kason Thomass (5 måneder) forsvant da morens bil ble stjålet i Ohio tidligere denne uken. Babyen ble funnet på en parkeringsplass i Indianapolis, om lag 300 kilometer unna, etter flere dager med leting.

Fant kidnappet baby i lunsjpausen

To politibetjenter i Indianapolis skulle stoppe innom et kjøpesenter for å spise. På parkeringsplassen fant de en fem måneder gammel baby som hadde vært savnet flere dager.

– Det var på tide for oss å ta en fot i bakken, fordi vi var så skuffet over at vi ikke klarte å finne ham, sier Shawn Anderson til CNN.

Han og makkeren Richard El hadde brukt dagen 22. desember på å lete etter den fem måneder gamle babyen Kason Thomass, som ble meldt savnet mandag denne uken.

De to politibetjentene stoppet innom pizzakjeden «Papa Johns» for å ta seg en matbit til lunsj. Da de kom ut igjen, snublet de praktisk talt over den savnede babyen i en stjålet bil på parkeringsplassen.

– Han var kald da vi fant ham, men han var våken, og han pustet, sier Richard El til WBNS-TV.

Indianapolis Metropolitan Police Department har også delt et bilde av babyfunnet på Twitter:

Forsvant med tvillingbroren

Kason Thomass, den fem måneder gamle babyen, hadde befunnet seg i en Honda Accord 2010-modell som ble stjålet i Ohio mandag, sammen med tvillingbroren Kyair Thomass.

Den sistnevnte broren ble funnet samme dag, forlatt utenfor Dayton internasjonale lufthavn.

Politiet i Indianapolis pågrep en mistenkt kvinne torsdag etter å ha fått flere titalls tips fra publikum i forbindelse med kidnappingen.

På dette tidspunktet hadde derimot ikke politiet sett snurten av hverken den stjålne bilen eller tvillingbroren Kason Thomass, og FBI utlovet en dusør på 10.000 dollar, tilsvarende omtrent 100.000 norske kroner, for å få babyen trygt hjem.

– Å holde ham er en av de beste følelsene jeg har hatt i løpet av karrieren, forteller politibetjent Shawn Anderson i en video på politiets Twitter-konto etter å ha funnet babyen.

Parkeringsplassen der Kason Thomass ble funnet ligger drøyt 30 mil fra der bilen først ble stjålet, ifølge CNN. Indianapolis ligger nemlig i en av nabodelstatene til Ohio – Indiana.

Familien til de kidnappede tvillingene opplyser til kanalen at babyen har det bra i forhold til omstendighetene, og at de ser frem til å feire «den beste julen noensinne».

Den pågrepne kvinnen har på sin side blitt tiltalt i en føderal domstol for blant annet kidnapping, ifølge CNN, og risikerer dermed flere år i fengsel.