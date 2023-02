Titusenvis demonstrerer i Israel: − Handler mot sitt eget folk

For åttende helg på rad har titusenvis av israelere tatt til gaten i protest mot regjeringens omstridte rettsreformer.

– Vi står overfor en regjering som handler mot sitt eget folk, sier justitiarius Elyakim Rubinstein til folkemengdene i Jerusalem lørdag kveld.

Han er tidligere visepresident i landets høyesterett – som er en av institusjonene som kan gjennomgå omfattende reformer dersom ytre høyre-regjeringen får det som den vil.

Hver lørdag i åtte uker har titusenvis av israelere demonstrert mot statsminister Benjamin Netanyahus planlagte rettsreform.

Forslaget innebærer blant annet at folkevalgte kan tilsidesette kjennelser fra høyesterett høyesterettHøyesterett er et lands høyeste domstol og overordnede rettsinstans. med simpelt flertall simpelt flertallSimpelt flertall i en avstemning betyr at det ikke trengs over 50 prosent av stemmene. .

Planens kritikere mener reformen bryter ned domstolenes uavhengige rolle – samtidig som statsministeren samler mer makt i egne hender.

21 personer er arrestert etter demonstrasjonene, skriver avisen Haaretz.

Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har fordømt protestene og sier han har instruert politiet om å vise nulltoleranse ovefor vold og «anarki».

— Anarkister må ikke få liv til å sette fyr på Tel Aviv.

Dem som arrangerer demonstrasjonene har svart Ben-Gvir:

– Reservistene og pilotene er ikke anarkister. Det er de som forsvarte landet da han (Ben-Gvir) forsøkte å sette fyr på det. Vi vil redde det israelske demokratiet, sier en ikke navngitt organisator til Haaretz.

