DEN STORE GULOSTEN: Organisasjoner verden over jobber for å finne ut av hvordan man skal måle tiden på månen.

Vil ha egen tidssone på månen

Ettersom flere og flere vil til månen, presses det nå hardt på for at den skal få sin egen tidssone.

– En ny æra for måneutforskning er i anmarsj, med dusinvis av planlagte måneferder det neste tiåret, skriver Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) på sin nettside.

Ekspedisjoner til månen opererer per i dag i tidssonen til landet som styrer det aktuelle romskipet, skriver ESA.

Ifølge nyhetsbyrået AP News har europeiske astronauter uttalt at en felles tidssone vil gjøre det lettere for absolutt alle å operere i verdensrommet.

Det haster

ESA sier at romfartsorganisasjoner verden over nå vurderer hvordan man på best mulig måte kan måle tiden på månen.

Ideen om en egen tidssone skal først ha kommet på bordet under et møte i Nederland i november 2022, avholdt ved et teknologisenter tilhørende ESA.

Deltagerne skal ha vært enige om at det haster med å få på plass en felles referanse for tiden på månen, sier Pietro Giordano i ESA.

– Det er en felles internasjonal innsats for å få til dette, sier Giordano.

– Ettersom dusinvis av oppdrag vil operere på og rundt månen, og disse trenger å kommunisere sammen og rette posisjonen sin uavhengig av jorden, vil denne nye æraen kreve sin egen tidssone, skriver ESA.

Tekniske utfordringer

Men å gi månen en egen tidssone har vist seg å være alt annet enn enkelt.

Det har seg slik at tiden går fortere på månen, og ifølge ESA får månen et forsprang på 56 mikrosekunder for hver dag som går.

– Den eksakte ratioen kommer an på posisjonen på månen, skriver ESA.

Amerikanske Apollo 17 i 1972 var den siste måneferden, men amerikanerne planlegger å reise til månen på ny i 2024, skriver AP.

Landingen vil skje i 2025, og da er det viktig at astronautene kan forholde seg til tiden på en praktisk måte:

– Dette vil bli litt av en utfordring. Men om vi etablerer et fungerende tidssystem for månen, kan vi gjøre det samme for andre destinasjoner også, sier Bernhard Hufenbach i ESA.

Han påpeker at hver dag på månen tilsvarer hele 29 og en halv dag på jorden, noe som også skaper problemer for måneferder.

