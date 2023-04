Wagner-leder Jevgenij Prigozjin har lagt ut en video der han holder et russisk flagg på et ikke-navngitt sted. Gruppen hevder de har tatt kontroll over rådhuset i Bakhmut. Hverken påstandene eller videoens innhold er verifisert.

Avviser at Bakhmut er overtatt av russerne

Wagner-gruppen hevder de har tatt kontroll over byen Bakhmut i Donetsk, helt sør i Ukraina. Ikke riktig, sier Ukraina. Nå avviser også USA påstandene.

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin hevder han har heist det russiske flagget over rådhuset i Bakhmut. I en video publisert mandag sier han at byen nå er russisk.

Stedet opptaket er gjort er ikke navngitt og ingen uavhengige kilder har verifisert innholdet eller hvor det er filmet.

Prigozjin, som vi også kjenner som «Putins kokk», innrømmer dog at ukrainske styrker fortsatt er til stede i vestlige deler av byen.

USA avviser påstandene

Ukraina har på sin side hevdet at russerne er «veldig langt fra å erobre Bakhmut».

Noen timer senere avviser også amerikansk etterretning de samme påstandene fra Prigozjin.

I en uttalelse gjengitt i Al Jazeera sier John Kirby, talsperson fra sikkerhetsrådet i USA, at slaget om byen ikke er over, og at Ukraina fortsatt kjemper hardt i byen.

KRIGER: En ukrainsk soldat sitter oppå en stridsvogn midt i Bakhmut 2. april.

Det har lenge pågått harde kamper rundt og inne i Bakhmut.

Byen hadde rundt 70.000 innbyggere før krigen, nå er det ikke mange av dem igjen. Ifølge Al Jazeera er det mellom 1000 og 5000 sivile igjen i byen.

Sjefforsker Tor Bukkvoll har tidligere uttalt til VG at det har gått prestisje i å ta kontroll over Bakhmut for Russland, men at det ikke vil føre til noen dramatiske endringer i krigen.

– Russland har låst seg til Bakhmut fordi de har brukt så mye ressurser for å vinne der. Jo mer de har investert der, jo viktigere blir det å innkassere seieren, uttalte Bukkvoll.

Gjør narr av Russland

Ukraina gjør narr av påstandene fra Wagner-lederen.

– Bakhmut er ukrainsk og de har ikke tatt noen ting. De er veldig langt unna å gjøre det, sier talsperson for de ukrainske styrkene, Serhiy Cherevaty, ifølge Reuters.

– De har heist flagget over et slags toalett eller noe. De har festet det til siden av «hvem vet hva». De har hengt opp fillen sin og påstår at de har tatt byen. Bra, la dem tro de har tatt den, tilføyer Cherevaty.

Heller ikke Reuters har lykkes å verifisere de nye påstandene fra slaget.

Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. De har blant annet hentet soldater i russiske straffeleire.

Prigozjin blir kalt «Putins kokk», fordi han ble styrtrik ved å få en rekke kontrakter på servering blant annet i Kreml.

Det har vært spekulert i om den mektige mannen bak leiesoldatene, med tette bånd til Kreml og Putin, kan ha interesse av å selv bli russisk president.