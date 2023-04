DREPT PÅ ÅPEN GATE: Venner har lagt ned blomster der Bob Lee ble drept

Tech-gründer knivdrept på gaten - ba desperat om hjelp

Bob Lee (43) ble knivdrept i sentrum av San Francisco. Han skal ha ropt desperat på hjelp.

Lee var grunnlegger av Cash App, og var i San Francisco for et møte. Han ble ifølge CBS i byen noen dager ekstra for å treffe venner.

Natt til tirsdag lokal tid ble han knivstukket utenfor et leilighetskompleks i bydlen Rincon Hill. Han ble fraktet til sykehus, men livet stod ikke til å redde ifølge politiet.

– Hjelp! Noen har knivstukket meg, ropte 43-åringen til nødtelefonen før han segnet om på fortauet, skriver The San Francisco Standard.

Daily Mail har også fått tak i overvåkingsbilder.

De viser at Lee ba om hjelp fra en person i en bil, men denne kjørte bare fra stedet etter at Lee hadde dratt opp T-skjorten for å vise skadene han var påført.

Politiet skal ha ankommet stedet seks minutter etter at Lee ringte nødtelefonen, og han var bevisstløs da han ble funnet.

Kameraten Doug Dalton møtte Lee like før han ble drept.

– Han var en fantastisk far som alltid gjorde sitt beste.

ÅSTEDET: Her skal Bob Lee ha blitt knivstukket tirsdag morgen.

Han sier området Lee gikk i var veien tilbake til hotellet han bodde på i San Francisco da det fatale skjedde.

Politiet har ennå ikke pågrepet noen for drapet. Poltisjef Bill Scott sier politiet jobber på spreng for å finne den skyldige.

Det betyr at man ikke vet om Lee ble et tilfeldig offer, eller om det var et målrettet angrep.

Voldskriminalitet har økt med 14 prosent fra 2019 til 2022, ifølge NBC. Samtidig har antall arrestasjoner gått ned med 29 prosent.

Spekulasjonene og reaksjonene har vært mange i sosiale medier etter drapet.

Elon Musk er en av dem som har twitret om drapet. Han skriver at han er svært lei seg og legger også til:

Voldskriminaliteten i San Francisco er forferdelig og selv om de skyldige blir tatt blir de ofte satt fri med en gang.

Gjør byen nok for å fengsle gjengangere som begår voldskriminalitet?

Politisjef Kevin Benedicto måtte tidligere denne uken gå ut og kommentere alt engasjementet rundt saken.

– Vi kjenner ikke alle fakta, men jeg synes det er altfor tidlig, og smakløst å prøve å få denne tragedien til å ha passe inn i et narrativ man har skapt, og slå politisk mynt.

