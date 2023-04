HULEBOER: Beatriz Flamini kom fredag ut av grotten der hun har levd siden november 2021.

Kvinne levde isolert i grotte i 500 døgn: − Kom vel overens med meg selv

Beatriz Flamini så dagslys for første gang fredag, etter frivillig å ha tilbrakt 500 døgn i en grotte: – Jeg hadde ikke lyst til å komme ut, sier 50-åringen.

Hun klatret ned i hulen 20. november 2021 og var uten kontakt med omverden til hun smilende kom opp igjen, iført mørke solbriller.

Den spanske ekstremsportutøveren beskrev opplevelsen som fortreffelig og sa at tiden i grotten i provinsen Granada bare hadde flydd ...

– Jeg sov da de kom for å hente meg. Jeg trodde noe hadde skjedd og sa «Allerede? Det kan vel ikke være riktig». Jeg var ikke ferdig med boken min.

Flaminis fysiske og mentale tilstand har vært overvåket av psykologer, forskere, hulespesialister og trenere. Oppholdet skal resultere i en dokumentarfilm.

EREMITT: Hun malte, tegnet, leste og trente i hulen.

I ett år, fire måneder og 22 dager levde fjellklatreren fra Madrid i en grotte nær Motril sørøst i Spania, et kystdistrikt som er kjent for sine mange huler.

Grotten hennes ligger 70 meter under overflaten. Høyden under taket skal være omkring 12 meter og gulvflaten omkring 140 kvadratmeter.

Fullstendig isolert

Hun hadde med seg to GoPro-kameraer for å dokumentere dagene og PC og ruter for å sende tekst- og videomeldinger til teamet som fulgte henne.

Men teamet var bedt om ikke å kontakte henne, selv ikke ved dødsfall i familien.

– Ingen kontakt er ingen kontakt, uansett omstendigheter. De som kjenner meg, respekterte det, sa Flamini ifølge Reuters da hun fredag møtte pressen.

ENSOMT: Grotteklatrere brakte henne forsyninger, men hun møtte dem aldri.

En gruppe grotteklatrere har forsynt henne med dagligvarer, batterier, lyspærer og nødvendigheter, som de la fra seg for at hun kunne hente dem på avtalt sted.

I retur fikk de søppelet hennes.

Hun tilbrakte to fødselsdager under bakken, men hadde ikke klokke med seg. Bare menstruasjonen kunne gi henne et bilde av tiden som gikk.

Malte og strikket

På pressekonferansen fortalte Flamini at hun sluttet å telle etter 65 dager. For henne var det ikke noe poeng å vite hvor lang tid som hadde gått.

Hun tilbrakte dagene med fysiske øvelser, maling, tegning og strikking. Hun leste 60 bøker i grotten og drakk 1000 liter vann.

Flamini så frem til godsaker som avokado, ferske egg og rene T-skjorter som støttespillerne sendte ned til henne – og nøt stillheten i eget selskap.

– Jeg snakket ikke høyt, men jeg hadde indre samtaler og kom vel overens med meg selv, sa hun spøkefullt da hun møtte pressen.

PC: Med kamera dokumenterte hun oppholdet. Via PC og ruter kunne hun sende meldinger til overflaten.

Bare i seks dager skal hun ha forlatt hun sitt oppholdssted, fordi støy fra ruteren plaget henne. Da campet hun ved inngangen til hulen og hadde bare kontakt med en person.

Ville ikke komme ut

Hun beskrev vanskelige øyeblikk, som da hulen ble invadert av irriterende fluer, men også vakre opplevelser mens hun nøt stillheten helt alene i hulen.

– Du må være bevisst dine følelser. Hvis du er redd, er det helt naturlig. Men du kan aldri slippe panikken til, for da blir du helt lammet.

Flamini forsikret at hun ikke et eneste øyeblikk tenkte på å trykke på panikknappen hun hadde meg seg eller forlate hulen.

– Aldri. Faktisk hadde jeg ikke lyst til å komme ut.

GOD KLEM: Støttespillerne omfavnet Beatriz Flamini da eksperimentet over.

Ifølge de spanske nyhetsbyrået EFE blir eksperimentet studert av forskere ved universitetene i Granada og Almeria og en slvnklinikk i Madrid.

De vil undersøke hvordan full isolasjon og desorientering virker på oppfatningen av tid, døgnrytme og søvn og hvilke nevropsykologiske og kognitive forandringer som skjer ved et så langt opphold under bakken.

Speilegg med venner

Det var Flamini selv som lanserte ekstremtesten av egen mental og fysisk styrke overfor produksjonsselskapet Dokumalia, som planlegger en dokumentarserie.

Etter en legesjekk og samtale med psykolog kunne Beatriz Flamini fredag fortelle at hun så frem til en dusj og en tallerken speilegg og stekte poteter med venner.

Trolig har ikke noe annet menneske like lenge vært frivillig isolert, men Guinness rekordbok har ingen rekorder for slike opphold, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det lengste noen har overlevd ufrivillig under bakken er 69 døgn. Så lenge var 33 arbeidere fanget, 688 meter dypt nede i en gruve som kollapset i Chile i 2010.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post