PST TOK BILDER: Den russiske etterretningsoffiseren skal her være i samtale med sin norske kilde i en park. Bildet er gjengitt med tillatelse fra PST.

NRK: Her blir russisk agent tatt på fersken i Norge

Bildet skal vise et møte mellom en russisk agent og hans norske kilde. Samtidig sto PST et annet sted i parken og tok bilder.

Det skriver NRK som opplyser at avsløringen kommer som en del av Brennpunkt-serien «Skyggekrigen», som er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske kringkasterne NRK, DR, SVT og Yle om russisk etterretningsvirksomhet i våre land.

På bildet ser man ifølge NRK en russisk etterretningsoffiser som snakker med sin norske kilde i en park utenfor Oslo i september 2021.

To ble erklært uønsket

Inger Haugland, leder ved avdeling for kontraetterretning i PST, bekrefter overfor VG at den andre personen på bildet er en tidligere omtalt norsk næringslivsleder.

– Er det som følge av møtene med næringslivslederen at to russiske etterretningsoffiserer ble erklært uønsket i Norge?

– Ja. Konsekvensen av den kontakten er at to er blitt erklært uønsket, sier Haugland til VG.

– Ble det overlevert noe materiale?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Kan du si hva dere konkret gjorde i denne saken?

– I sånne type saker kan vi velge å prøve å finne bevis for at den norske personen har overlevert hemmelige opplysninger, men det er ofte viktigere å avbryte relasjonen før det har kommet så langt. Vi valgte å avbryte relasjonen før den gikk for langt, sier Haugland som opplyser at næringslivslederen ikke ble straffeforfulgt.

Info Dette har skjedd Utenriksdepartementet har erklært 15 russiske diplomater uønsket i Norge. Det er den største runde med utvisninger som Norge har iverksatt mot Russland noensinne.

Totalt 20 russiske diplomater er de siste tre årene blitt kastet ut av Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de i realiteten er russiske etterretningsoffiserer sendt til Norge under diplomatisk dekke.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener de utgjør en trussel mot norske interesser. Vis mer

Har reist fra Norge

Torsdag erklærte Utenriksdepartementet 15 russiske diplomater uønsket i Norge. Det er den største runden med utvisninger som Norge har iverksatt mot Russland noensinne. De 15 jobbet i all hovedsak for Russlands utenlandsetterretning SVR, og den militære etterretnings­organisasjonen GRU, ifølge VGs opplysninger.

– Dette er ikke en av de 15. Han har reist fra Norge tidligere, sier Haugland om russeren på bildet. Hun legger til at han forlot landet ganske nylig, men ønsker ikke å bekrefte om mannens identitet er den som NRK oppgir.

– Har noen av de 15 forlatt Norge?

– Det kjenner jeg ikke til, sier Haugland.

De 15 russiske diplomatene som er erklært uønsket i Norge, er bedt om å forlate Norge innen kort tid, bekrefter UD til VG.

Inger Haugland og Dag Røhjell i PST under pressekonferansen torsdag.

Totalt 20 russiske diplomater er de siste tre årene blitt kastet ut av Norge. PST mener diplomatene i realiteten var agenter, som blant annet har rekruttert og etablert hemmelige kilder i Norge.

Russland mener utvisningene av diplomater skjer bevisst for å øke fiendtligheten mot landet.

Russland har varslet svar

Russland har i lignende tilfeller tidligere utvist samme antall diplomater som de selv har fått utvist. Norge har 19 diplomater ved ambassaden i Russland.

Russland har varslet et svar på utvisningen, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Norges ambassadør er imidlertid ikke kalt inn til russisk UD eller erklært uønsket i Russland, opplyser Utenriksdepartementets kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde.

Inger Haugland understreket på en pressekonferanse tidligere fredag at russiske etterretningstjenester fortsatt vil drive i Norge.

– De vil jobbe gjennom tilreisende etterretningsoffiserer uten offisielt dekke, illegalister, cyberangrep. Selv om 15 nå er erklært uønsket vil det fortsatt være en betydelig etterretningstrussel, sa hun.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post