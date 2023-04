Sanna Marin på Sosialdemokratene sin valgvake søndag.

Finland: Sanna Marin går av som partileder

Sanna Marin går av som leder for de finske sosialdemokratene (SDP).

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Sanna Marin ble den endelige avgjørelsen tatt i starten av denne uken, da Sosialdemokratene ikke ble det største partiet under valget, skriver Iltalehti.

Under en pressekonferanse sier hun at arbeidet som partileder har vært meningsfylt, men at det nå er på tide at noen andre tar over.

– Det er selvsagt mange grunner til en slik beslutning, sa Marin under pressekonferansen.

Hun oppgir at avgjørelsen ikke har kommet på grunn av press fra partifeller. I tillegg varsler Marin at hennes regjering går av torsdag.

Sanna Marin har vært statsminister i Finland siden 2019, da hun tok over etter partifelle og tidligere SDP-leder Antti Rinne.

Hun vil ikke stille til gjenvalg som partileder på landsmøtet i september, skriver Helsingin Sanomat, men hun fortsetter som medlem av den finske riksdagen.

Info Fakta om de finske partiene: Sosialdemokratiske SDP (Suomen sosialidemokraattinen puolue), har styrt Finland gjennom en bred koalisjon med Centerpartiet, Vänsterförbundet, Gröna forbundet og Svenska folkpartiet, siden valget i 2019, med leder Sanna Marin (37) som statsminister.

Samlingspartiet (Kansallinen Kokoomus), er et liberalkonservativt parti som befinner seg sentrum-høyre på den politiske aksen. Partiet har siden 2016 vært ledet av Petteri Orpo (53).

Sannfinnene (Perussuomalaiset) er et høyrepopulistisk parti. I valget har de profilert seg på motstand mot klimatiltak, en strengere innvandringspolitikk og et ønske om å distansere seg fra EU, skriver NRK. Riikka Purra (45) har ledet partiet siden 2021. Vis mer

Tapte

Søndag kveld tapte Sosialdemokratene valget i Finland, og det ble valgseier til Petteri Orpo og den konservative opposisjonen.

– Demokratiet har talt, og det finske folket har avlagt sine stemmer, sa Sanna Marin i en tale etter nederlaget ble kjent på Sosialdemokratene sin valgvake søndag.

Søndagens valg var en politisk thriller, og det var lenge svært jevnt mellom høyre og venstresiden.

Samlingspartiet fikk totalt 20,8 prosent av stemmene.

Sannfinnene fikk 20,1 prosent av stemmene.

Sosialdemokratene SDP fikk 19,9 prosent av stemmene.

Finland har siden valget i 2019 vært styrt av en bred koalisjon av sosialdemokratiske SDP, Centerpartiet, Vänsterförbundet, Gröna forbundet og Svenska folkpartiet, med statsminister Sanna Marin i spissen.

