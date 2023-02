KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserer Sør-Afrika, og manglende kritikk av landet.

Listhaug kraftig ut mot manglende kritikk av Sør-Afrika: – Flau på vegne av Norge

Frp-lederen mener det er både naivt og skadelig for Norges omdømme at utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) ikke vil kritisere at Sør-Afrika har militærøvelse med Russland.

– Jeg blir flau på vegne av Norge når et medlem av regjeringen har en så naiv tilnærming til land som ikke bare avstår å fra å fordømme krigen, men som også har militære øvelser med Russland.

Sør-Afrika er et av landene i sør som Norge over år har hatt tettest politisk forbindelse med, selv om landet ikke er definert som et samarbeidsland i norsk utviklingspolitikk.

Samtidig pågår nå den 11 dager lange militærøvelsen «Mosi 2» utenfor østkysten av Sør-Afrika, der kinesisike og russiske marinefartøyer deltar sammen med vertslandet.

Ville ikke kritisere

Da VG spurte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) om dette på sikkerhetskonferansen i München, ville hun ikke felle noen dom, men konstaterte at det er «tankevekkende» i forhold til dialogen Norge skal ha med Sør-Afrika.

– Jeg vet ikke hva som er bakgrunnen for øvelsen. Men tradisjonelt er det mange ledere i landene i sør som har fått sin utdanning i tidligere Sovjetunionen. Det er et bakteppe vi må respektere, sa den norske utviklingsministeren.

I forbindelse med militærøvelsen med Russland, har sørafrikanske myndigheter nå vist til at de nylig gjennomførte en militærøvelse sammen med Nato-landet Frankrike.

VIL IKKE PRESSE: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var torsdag i Geneve på en konferanse om finansiering av utdanning i krisesituasjoner

– Forventer at Støre klargjør

I sin tale til sikkerhetskonferansen i München lørdag fordømte Storbritannias statsminister Rishi Sunak landene som støtter Russlands invasjon, og omtalte konflikten som «en global krig».

Listhaug viser til dette, og at USAs visepresident Kamala Harris lørdag kalte krigen en forbrytelse mot menneskeheten.

– Dette er så alvorlig for Norges omdømme at jeg forventer at statsminister Støre klargjør om dette er regjeringens offisielle politikk. Jeg legger til grunn at han tar avstand fra de naive uttalelsene til utviklingsministeren.

PÅ BESØK: Den russiske fregatten «Admiral Gorsjkov» lå fortøyd i Cape Town tirsdag, da en seilbåt med ukrainske flagg la seg ved siden av.

Ber om aktiv fordømming

Sør-Afrika har ikke støttet Russland aktivt, men avsto fra å stemme da fordømmelsen av Russlands angrep på Ukraina ble vedtatt i FNs hovedforsamling i mars 2022.

Sør-Afrika mottok også nylig Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til politiske samtaler i hovedstaden Pretoria.

Da sa Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor at han var «stolt av å ha fremragende diplomatiske forbindelser med ditt land, som vi oppfatter som en partner vi setter pris på».

Sylvi Listhaug sier til VG at krigen i Ukraina er en global krig, som står mellom landene som vedsetter frihet og menneskerettigheter og totalitære land.

– Det er også bevist at Russland har begått grove menneskerettighetsbrudd mot sivile, som voldtekter, deportasjoner og henrettelser. Da er det en selvfølge at vi forventer at alle land skal fordømme invasjonen og legger press på de som ikke gjør det, sier hun, og legger til:

– Det er derfor Frp har foreslått å fryse bistanden til land som ikke har fordømt invasjonen, fordi norske skattebetaleres penger ikke skal gå til Putins venner.

TILBAKEHOLDEN: Statsminister Jonas Gahr Støre, her sammen med utviklingsministeren i mai, soer han vil være tilbakeholden med å ha detaljmeninger om hvordan et annet land tar vare på sin sikkerhet.

Støre: Bør tenke seg nøye om

VG har spurt Støre hvordan han stiller seg til øvelsen, og uttalelsene fra utviklingsministeren, under sikkerhetskonferansen som pågår i München.

– Jeg vil være tilbakeholden med å bevege meg over kontinentene og ha detaljmeninger om hvordan et land ser på sin historiske erfaring og tar vare på sin sikkerhet. Det er et prinsipielt standpunkt. Men jeg mener at land bør tenke seg nøye om hvor avhengig de gjør seg av sikkerhet, bistand eller teknologi eller annen påvirkning fra autoritære land som kan velge enten å avbryte støtte, eller bruker militære virkemidler med egne forsvarsstyrker, sier han.

– Har du forståelse for at land viser til historiske bindinger som gjør det vanskelig for dem å avstå fra samarbeid?

– Alle land har med en historisk erfaring som må forstås fra hvor de kommer fra. Jeg har ikke tenkt å være kommentator på hver av de de forholdene. Men det vi ser av bindinger opp mot autoritære styresett, så bør man tenke seg nøye om.

Statsministerens kontor er forelagt kritikken fra Listhaug, og svarer at de ikke har mer å tiføye.