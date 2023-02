UTBRENT: Dette bildet er tatt i Bakhmut tirsdag denne uken.

Ukrainas regjering ber sivile forlate Bakhmut

Fortsatt skal det være flere tusen sivile i den krigsherjede byen i Donbas.

Kampene for kontrollen over Bakhmut har pågått i flere måneder, og russiske angrep har hamret løs mot byen i Donetsk oblast.

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ber alle sivile som fortsatt er i byen, om å forlate den.

– For å være ærlig er jeg veldig overrasket over at det fortsatt er 6000 sivile der, skriver Veresjtsjuk på Facebook.

Uttalelsen kommer samme dag som russiske angrep mot og rundt byen har drept fem sivile og såret ni andre, skriver CNN.

– De som velger å bli i Bakhmut setter seg selv og sine kjære i fare, skriver hun videre. Veresjtsjuk sier at dette også skaper ytterligere risiko for politiet og militæret, og at det «hindrer vårt forsvar og våre sikkerhetsstyrker fra å jobbe ordentlig i byen».

Harde kamper

Det er den private militære gruppen til Jevgenij Prigozjin, kalt Wagner-gruppen, som skal stå for hoveddelen av de russiske styrkene i Bakhmut.

Russland har i månedsvis forsøkt å ta Bakhmut, og de siste dagene har soldater fra Wagner-gruppen rykket fram nord og sør for byen og truer med å omringe den.

Prigozjin grunnla Wagner-gruppen i 2014 og etter at deres omdiskuterte soldater har blitt brukt av russerne rundt i verden, særlig i Afrika, gjennom årene, har Wagner-gruppens soldater siden 24. februar 2022 vært sentrale i Ukraina-krigen.

Wagner-gruppens leder hevdet torsdag at Bakhmut, som hadde rundt 70.000 innbyggere før krigen, vil falle innen april.

Sentral i Donbas

Slaget om Bakhmut har pågått i flere måneder, og alle forsyningslinjene til Bakhmut er gjenstand for russisk beskyting, ifølge Ukraina.

Det samme er byen.

I desember beskrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Bakhmut som «utbrente ruiner», ifølge Time.

ØDE: Bakhmut onsdag denne uken.

Sammen med Luhansk og det russiske oblastet Rostov, er fylket Donetsk en del av den viktige industriregionen Donbas.

Det var kontroll over denne regionen som Russlands president Vladimir Putin brukte som påskudd da han sendte russiske styrker inn i Ukraina for snart ett år siden.

I Bakhmut har det vært trefninger mellom Russland og Ukraina helt tilbake til 2014, og en seier i Bakhmut vil trolig hjelpe på et russisk fremrykk øst i landet.

Tidligere i høst rømte russiske soldater fra Kharkiv i nord, etter å ha blitt drevet fra skanse til skanse av en ukrainsk offensiv.

I begynnelsen av november tok ukrainske soldater den viktige byen Kherson.

En lang og seig offensiv som startet med at de angrep broene over elven Dnipro og isolerte de russiske styrkene i august, førte til slutt til en russisk retrett.

Tidligere denne uken het det i en oppdatering fra Storbritannias forsvarsdepartement på deres etterretning, at Russland trolig har som mål å ta tilbake kontrollen over områder de mistet til ukrainske styrker i høst.