OVERLEVDE: Sjimpansen Selma kom levende fra skytingen som tok livet av tre andre sjimpanser etter rømmingen fra sjimpansebygningen i Furuviksparken før jul. Bildet er tatt i 2009 – og viser Selma i en yngre utgave enn i dag.

Sjimpansen Selma overlevde skudd etter rømming – ble blind på ene øyet

Sjimpansen Selma er blitt blind på ene øyet etter at hun rømte fra innhegningen i en svensk dyrepark og ble skutt på i desember. Ellers er hun i bra form.

Det melder Furuviksparken om sjimpansen i en pressemelding fredag ettermiddag, gjengitt i avisen Expressen.

Selma var eneste overlevende etter at fire andre sjimpanser rømte, ble skutt og døde etter rømmingen fra dyreparken utenfor Gävle før jul.

DØDE: Disse to sjimpansene, Torsten og Linda, døde da de ble skutt etter at de rømte fra Furuviksparken midt i desember i fjor.

Hun-sjimpansen som overlevde har også et brudd i den ene armen og haglsplinter i kroppen.

Får smertelindring

– Selma har en god allmenntilstand og får fortsatt smertelindring på grunn av skadene i øyet, skriver dyreparken i en pressemelding.

ÅPNET VINDUET: Sjimpansene rømte fra dette bygget i Furuviksparken ved den svenske byen Gävle – gjennom vinduet midt på bildet. Apene skal selv ha åpnet vinduet, ifølge dyreparkens ansvarlige. Tre av dyrene ble skutt og døde etter rømmingen.

– Etter at Selma ble skadeskutt har veterinærer gjort en vurdering rundt en eventuell risiko for blyforgiftning, og kunne konstatere at denne risikoen er veldig lav, skriver Furuviksparken.

Hagl i kroppen

– Hagl som fester seg i kroppen tas ikke opp i kroppen på samme måte som om man eksempelvis får inn bly i svelg eller åndedrett. Å plukke ut hagl fra kroppen kan også forårsake større skader på dyret enn å la hagl bli igjen i kroppen, avhengig av hvor det sitter.

Svensk politi henla torsdag saken mot et mulig brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med sjimpanse-rømmingen, meldte SVT.

Bakgrunnen var at Arbetsmiljöverkets dokumentasjon i saken gjorde at å politianmelde forholdet bortfalt.