USA: Utstyret på den kinesiske ballongen var for spionasje

Bilder tatt fra U2-fly viser at den kinesiske ballongen som drev over USA i forrige uke, var utstyrt for spionasje og ikke værvarsling, sier en amerikansk tjenestemann.

Detaljerte bilder viser helt klart at utstyret på ballongen var beregnet på etterretning, og ikke var slikt som brukes til værobservasjoner, sier en tjenestemann i USAs utenriksdepartement.

– Den hadde en rekke antenner, inkludert antenner som er beregnet på å samle inn og geolokalisere kommunikasjoner. Den hadde også solcellepaneler som var kraftige nok til å drive en rekke sensorer for innsamling av data, sier han.

Han mener ballongen var kontrollert av Kinas militære og var én av en sverm ballonger som er sendt over 40 land i fem verdensdeler for å samle etterretningsdata.

Her trekker de «spionballongen» opp av havet.

Ballongen ble skutt ned av et jagerfly da den kom ut over havet og ikke utgjorde en fare for befolkningen, og USAs militære jobber med å hente opp restene fra sjøen.

Episoden førte til at USAs utenriksminister Antony Blinken avlyste en reise til Beijing. Kina på sin side insisterer på at det var en værballong, og har reagert med raseri på nedskytingen.

Restene av det USA mener var en kinesisk spionballong, faller mot bakken etter at den ble skutt ned av et jagerfly, nederst i bildet.