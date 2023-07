NYE KRAV: Statsminister Jonas Gahr Støre her med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under et møte i Praha i 2022.

Støre reagerer på Erdogans nye krav til Sverige

Tyrkias president krever at forhandlingene om et tyrkisk EU-medlemskap gjenopptas før Sverige slippes inn i Nato. Det blir feil, mener Jonas Gahr Støre.

Dagen før Nato-toppmøtet i Vilnius, fremmet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan et nytt krav for å slippe Sverige inn i Nato – nemlig at forhandlingene om tyrkisk EU-medlemskap gjenopptas.

– Vi er blitt vant til at Tyrkia ofte kommer med ulike typer krav tett opp mot slike møter, så jeg velger å si at Sverige fortjener å bli behandlet slik søkere til Nato skal bli behandlet. Det er et sett med kriterier som legges til grunn, og Sverige oppfyller alle kriteriene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

– Da mener jeg det blir feil å komme med helt nye krav som ligger langt utenfor det når spørsmålet skal avgjøres, fortsetter han.

Nye samtaler

Støre er denne uken i Litauen hvor han skal delta på Natos to dager lange toppmøte i hovedstaden Vilnius.

Der er det ventet at Sveriges Nato-medlemskap blir et hovedtema.

LITAUEN: Støre besøkte mandag norske Nato-soldater i Rukla leir i Litauen. Tirsdag og onsdag deltar han på Natos toppmøte i Vilnius.

Tyrkia har stilt seg i veien for et svensk Nato-medlemskap siden i fjor vår. Konflikten tilspisset seg etter koranbrenningen foran en moské i Stockholm nylig.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har mandag kveld invitert Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson til nye samtaler om den tilsynelatende fastlåste situasjonen.

Har skjedd før

Støre sier til NTB at Erdogans krav kom uventet på ham, men påpeker at Tyrkia også tidligere har brakt nye spørsmål på banen i forbindelse med denne typen møter.

– Jeg vil ikke polemisere, utover å si at det for Natos omdømme er viktig at vi forholder oss til det som er saken, hva som skal til for å bidra i Nato og hvilke kriterier som gjelder, sier Støre.

Han understreker at Sverige vil bidra til å styrke Natos sikkerhet og vice versa.

– Nå bør alle, også Tyrkia, være interessert i å få dette på plass.