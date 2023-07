FØR OG ETTER: Slik så kunstverket «Venus of the Rags» ut før og etter det ble brent ned i Italia.

Et syvmeters høyt kunstverk sto oppe i to uker før det ble brent ned

Et kunstverk av en av Italias største kunstnere ble denne uken satt fyr på i sentrum av Napoli.

Onsdag ettermiddag ble et kunstverk fra en av Italias mest berømte nålevende kunstnere, Michelangelo Pistoletto, satt fyr på. Det skriver blant andre New York Times.

Det syvmeters høye kunstverket ble kalt for «Venus of the Rags» og ble avduket på plassen foran rådhuset i Napoli for kun to uker siden.

Planen var at det skulle stå der frem til desember.

En hjemløs mann i begynnelsen av 30-årene har blitt pågrepet. Det som sto igjen etter flammene var slukket var bare den massive metallrammen og en askehaug.

– Denne voldshandlingen har gjort oss målløse, hærverk skal ikke stoppe kunsten, sier Napolis ordfører Gaetano Manfredi til CNN.

En politietterforskning er i gang for å finne ut av årsaken og motivet bak hærverket.

Info Fakta om kunstverket Kunstverket har navnet «Venus of the Rags».

Skal forestille den romerske gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet, som lener seg opp mot en stor haug av fargerike klær.

Formålet med verket er å kommentere på forbrukssyklusen.

Michelangelo Pistoletto lagde kunstverket for første gang i 1967.

Han er kjent som en sentral skikkelse innenfor Arte Povera-bevegelsen.

Denne italienske avantgardebevegelsen oppsto på 1960-tallet og kjennetegnes ofte av bruk av enkle materialer. (Tate) Vis mer

NAPOLIS GATER

Bekymring for Napolis omdømme

Bystyremedlem Antonio De Iesu sier ifølge New York Times at det har blitt gjort store skader på Napolis omdømme, og at byens myndigheter har lovet å erstatte verket med en ny versjon.

Turister hadde trosset sommervarmen for å dra å se kunstverket.

– Kunstverket hadde blitt en selfie-magnet, forteller kurator for prosjektet, Vincenzo Trione, til New York Times.

Han legger til at kunstverket hadde satt et av byens mest symbolske og sentrale sted i et nytt lys.

– Kunsten var stygg

Ikke alle i Napoli har vært like begeistret for kunsten. Flere har kritisert kunstverket i sosiale medier.

Kunstneren selv, Pistoletto, har sagt at han var forferdet og overrasket over angrepet.

