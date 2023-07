Ukraina frykter

Russland skal

sprenge Europas

største

atomkraftverk Nå forbereder

de seg på en

katastrofe

KRIGEN I UKRAINA

Ukraina frykter Russland vil sprenge atomkraftverk

KYIV (VG): – Vi har ikke kontroll over seks atomreaktorer. De blir kontrollert av idioter. Alle burde være redde, sier Volodymyr i den ukrainske redningstjenesten.

Og legger til:

– Har du hørt om uttrykket «apen med en granat»? Dette er enda verre. Nå har vi en idiot med en atomgranat.

Mandag denne uken arrangerte han og andre nødetater i Ukraina en øvelse hvor de forbereder seg på atom- og biologiske katastrofer.

For Ukraina gjør seg klar for det utenkelige:

At landet som har invadert dem, med vilje og viten skal sprenge atomkraftverket Zaporizjzja i lufta.

Tirsdag kveld hevdet den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj at russerne har plassert det som ser ut som eksplosiver på toppen av flere av atomreaktorene.

– Kanskje for å simulere et angrep. Eller kanskje de har andre planer.

En russisk soldat ved atomkraftverket i fjor.

Ukraina frykter at et angrep kan skje når som helst, og at Russland vil sprenge atomkraftverket for så å legge skylden på Ukraina.

Ikke helt ulikt det som skjedde da Kakhovka-demningen ble sprengt i luften av russiske styrker forrige måned.

Russiske myndigheter hevder på sin side at Ukraina planlegger å angripe atomanlegget under mørkets frembrudd, onsdag 5. juli.

I over ett år har Zaporizjzja-kraftverket sør i landet vært okkupert av russiske soldater. Det ligger nå midt på frontlinjen.

Rundt raser kampene, mens verden holder pusten.

Russland-forsker Karen-Anna Eggen forteller til VG at hun mener det er en mulighet for at Russland faktisk vil gjøre noe ved atomkraftverket.

Men Eggen mener det som skjer nå, er urovekkende.

– En «hendelse» i form av en eksplosjon eller lignende har den fordelen for Russland at en kan påføre massiv skade uten bruk av faktiske atombomber, sier hun.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at det er viktig for verden å forstå hvilke «scenarioer som terroristene planlegger for».

– Radioaktivitet er en trussel mot alle i verden, og atomkraftverket må beskyttes mot alle former for radioaktive hendelser, sa Zelenskyj.

Ukraina gjør det de kan for å forberede seg.

For dem er det rutine.

Ambulansearbeidere, brannmenn og beredskapspersonell fra den ukrainske redningstjenesten skal øve på samøvelse.

Selv om de ofte har disse øvelsene, er bakteppet mer dramatisk enn før.

– Alle mine venner er bekymret for dette. De er redde. Jeg forsøker å berolige dem med at det sikkert ikke vil bli så katastrofalt som det var i Tsjernobyl, sier Albina.

Albina er kledd i en sølvgrå vernedrakt. Hun har studert beredskap knyttet til radioaktive katastrofer.

Nå håper hun at hun ikke må reise for å bruke sin kunnskap.

– Jeg forsøker å ikke tenke på det. Hvis det skjer, må jeg dit. Hvis det ikke skjer, takk og lov.

Så tar de på seg gassmaskene og rykker ut.

– Kom igjen!

Ambulansepersonell og beredskapspersonell i vernedrakter løpet mot det tenkte åstedet.

På bakken ligger flere dukker som er blitt kontaminert av et farlig kjemisk stoff.

De må agere raskt.

– Frakt de sårede hit!

De er på en parkeringsplass midt i hovedstaden. Barnefamilier stopper opp og glor på menneskene som løper rundt i det kontrollerte kaoset.

Pasienter

bæres bort. Så blir de

vasket og

skrubbet. Også personellet

må vaskes

etter å ha håndtert

kontaminerte

mennesker.

Over hele Ukraina har de startet opp øvelser for å kunne håndtere en atomkatastrofe.

Nødetatene i flere byer nær kjernekraftverket gjennomførte øvelser forrige uke, og i helgen øvde det statlige jernbaneselskapet på å evakuere skadde mennesker.

Men flere mener det er usannsynlig. I en oppdatering fra Institute of for the study of War (ISW) for en uke siden skrev de:

«Russiske styrker vil fortsatt neppe forårsake en forsettlig «ulykke» ved kraftverket. Russland fortsetter trolig å bruke trusselen om en forsettlig radiologisk hendelse for å forsøke å begrense den ukrainske motoffensiven og vestlig støtte til Ukraina i forkant av det kommende NATO-toppmøtet.»

– Vi vet ikke om atomkraftverket i Zaporizjzja står for tur i Russlands søken etter dominans og seire i Ukraina. Tiden vil vise, sier Russland-forsker Karen Anna Eggen.

Hun påpeker at det trolig vil komme flere atomtrusler, og at de kan øke hvis Ukraina tar tilbake betydelig territorium i sin mye omtalte motoffensiv som nå har startet langs den 1000 kilometer lange frontlinjen.

Forrige fredag kunngjorde Ukrainas militære etterretningstjeneste (GUR) at russiske styrker reduserte sin tilstedeværelse ved Zaporizjzja kjernekraftverk.

De ansatte ble instruert om å flytte til russisk-okkuperte Krim, og de militære patruljene ble redusert i omfang, hevder de.

Ifølge Kyrylo Budanov, lederen for den ukrainske etterretningen, har Moskva angivelig godkjent en plan om å ødelegge kraftverket og har plassert eksplosiver ved fire av de seks atomreaktorene.

– Det er en kritisk situasjon i Ukraina og vi har sett hva som har skjedd ved anleggene. Det eneste man kan håpe på er at man tar til fornuften.

Det sier Ingar Amundsen, seksjonssjef for internasjonal atomsikkerhet i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til VG.

– Det er vanskelig å se at Russland har nytte av å gjennomføre slike sabotasjer, det vil også kunne slå tilbake på dem. Radioaktive stoffer vil kunne spres med vær og vind og hvor konsekvensene blir størst er det ingen som har kontroll på, fortsetter han til VG.

Han sier at de følger situasjonen tett.

– Generelt sett er vi bekymret for situasjonen på anlegget. Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen, som sørger for kjølevann til de nedstengte reaktorene og til brukt kjernebrensel, har medført at anlegget har blitt mer sårbart.

Hvis det blir en atomulykke på anlegget – og vinden blåser mot Norge – kan radioaktivitet komme hit.

Det er først og fremst jordbruket i Norge som ville blitt rammet – og jod-tabletter er ikke nødvendig for en ulykke som skulle skje såpass langt unna som Ukraina.

Samtidig følger observatører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) nøye med. De har hatt flere observatører på anlegget.

I en kunngjøring på onsdag sier de at de ikke har funnet eksplosiver, men at de trenger ytterligere tilgang for å fullføre undersøkelsene, spesielt taket på reaktor 3 og 4.

På parkeringsplassen er de ferdig med dagens øvelse.

Under den stekende sola går vernedraktene av, og tørsten slukkes med vann.

– Vi jobber hele tiden for å forbedre kompetansen vår, sier Volodymyr (33) som organiserer øvelsen.

Men på hjemmebane er familien bekymret. For de følger hele tiden med på hva som kan skje med atomkraftverket.

– Vi aner ikke hva som kan skje. Selvfølgelig er de redde.

Rita Burkovska bidro i felt til denne artikkelen.

