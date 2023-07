I VÄRMLAND: Mannen hadde lagt kvinnen i denne fryseren, sammen med en rekke andre matvarer, blant annet en falunkorv.

Fryseboks-saken: Her lå den norske kvinnen

Den 55 år gamle nordmannen er i Sverige tiltalt for grov likskjending, grovt bedrageri og dokumentforfalskning.

Det kommer frem i en pressemelding fra svensk påtalemyndighet.

Mannen må stille i Värmlands tingsrätt i neste uke.

Han har tidligere innrømmet å ha lagt sin døde partner, en norsk kvinne i 60-årene, i fryseren hjemme i Sverige etter at hun døde i 2018. Hun ble funnet i mars.

– Mannen la kvinnen i en fryseboks etter å ha funnet henne død i hjemmet, ifølge egne opplysninger, sier påtaleansvarlig Linda Karlsson i pressemeldingen.

– Kroppen har vært hel. Under tiden har mannen brukt også fryseren til andre ting. Jeg mener dette utgjør en krenkelse av den dødes gravfred hver gang mannen har åpnet og stengt fryseren. Det er en skjerpende omstendighet, sier Karlsson.

I denne fryseren lå den norske kvinnen i 60-årene.

Hun mener det er ytterligere skjerpende at mannen overfor andre familiemedlemmer har løyet og sagt at kvinnen fortsatt levde.

Han er også tiltalt for grovt bedrageri etter å ha tatt ut deler av kvinnens pensjon. Det er snakk om cirka 1,3 millioner svenske kroner, ifølge pressemeldingen.

Kvinnen ble funnet i dette huset i Sverige.

Hvordan kvinnen døde, er fortsatt ukjent. I juni ble det klart at svenske myndigheter mener det ikke er bevis for at han har drept sin tidligere samboer.

Kvinnen lå død i partnerens fryser i fem år. Forsvarer Stefan Liliebäck har sagt at mannen har forklart at han planla å gravlegge kvinnen på sin egen eiendom, men at «det rant ut i sanden».

