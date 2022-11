Sjeldne protester i Kina skaper dilemma for Xi Jinping

Mange kinesere er lut lei etter snart tre år med koronanedstenginger. Nå må president Xi Jinping håndtere både protester og sterkt økende smitte samtidig.

NTB

Kinas nullsmittestrategi har rammet både kinesernes økonomi og bevegelsesfrihet. Nå ser mange ut til å ha fått nok.

I helgen brøt det ut protester i en rekke storbyer. Både i hovedstaden Beijing og landets største by Shanghai møtte hundrevis av mennesker fram for å kreve slutt på nedstengingene. Enkelte ropte også slagord mot Det kinesiske kommunistpartiet og krevde at president Xi Jinping går av.

Det er sjelden kost i Kina, der en kraftig økonomisk vekst tidligere har gitt regimet relativt sterk støtte i befolkningen. Men med koronapandemien og nullsmittestrategien har folks hverdagsliv blitt vanskeligere. Og for deler av befolkningen er det ikke lenger viruset som skremmer mest, men utsiktene til å måtte tilbringe enda noen uker innestengt, uten mulighet til å gå ut for å handle, gå på jobb eller besøke venner og familie.

BAKGRUNN: Kommunistpartiet møter motstand i Kina: − Veldig sjeldent

Håpet på mykere strategi

Etter Kommunistpartiets partikongress i oktober håpet mange kinesere på en mildere strategi. Riktignok ble karantenetiden for tilreisende redusert, samtidig som lokale myndigheter fikk ordre om å føre en mer «fleksibel og faktabasert» strategi.

Men på lokalt plan risikerer embetsfolk å miste jobben hvis de ikke greier å holde smitten nede, og da smitten begynte å øke, måtte millioner av mennesker igjen tilbringe dagene innestengt i egne boliger.

– Folk har nådd et kokepunkt fordi det ikke har vært noen klar vei ut av nullsmittestrategien, sier Alfred Wu Muluan, Kina-ekspert ved National University of Singapore, til nyhetsbyrået AFP.

– Demonstrantene er svært unge, og sinnet nedenfra er svært, svært kraftig, sier han.

Mange unge kinesere har opplevd å få satt livene sine på vent som følge av koronapandemien og nedstengingene. Ikke bare har de måttet ofre sosialt liv, mange har også store problemer med å skaffe seg jobb, og arbeidsledigheten blant unge har økt til nesten 20 prosent. Ledigheten har steget samtidig med at antallet som tar høyere utdanning, er blitt mer enn tidoblet på drøyt 20 år.

Hardhendte metoder

Etter protestene i helgen følger en hel verden med på hvordan Xi Jinping, Kinas mektigste leder på flere tiår, vil håndtere situasjonen.

Den danske journalisten Philip Róin forteller til nyhetsbyrået Ritzau at han selv havnet midt i bruduljene etter å ha rykket ut til demonstrasjonen i Shanghai søndag ettermiddag. Politiet omringet først demonstrantene i flere timer, men da de først aksjonerte, gikk det lynraskt, ifølge Róin, som er korrespondent for DR.

– Politiet samler seg som et amerikansk fotballag, og så snur de seg plutselig, og 60–80 betjenter stormer bare mot oss. De presser oss opp mot veggen, og så står de og roper til oss og ber oss ta munnbindene av, som vi har på grunn av covid. De roper til oss i ti minutter om hvor dårlige borgere vi er, og så ender det med at alle menneskene som er der, får skannet sine ansikter, sier Róin.

Krever ytringsfrihet

Det er ikke klart hvor mange som ble pågrepet under protestene, som i helgen ble arrangert i minst åtte byer, og som også spredte seg til titalls universiteter. Blant dem er eliteuniversitetet Tsinghua i Beijing, der studenter ropte slagord som «demokrati» og «ytringsfrihet».

– Jeg kan ikke huske at det har vært offentlige protester der det er blitt krevd pressefrihet de 20 siste årene, skriver statsviteren Maria Repnikova på Twitter.

– Det som er svært interessant med disse protestene, er hvordan et ensrettet fokus på covid-nedstenginger raskt utartet til bredere politiske spørsmål, legger hun til.

Folk står i kø for koronatester i Beijing.

Økt koronasmitte

For kinesiske myndigheter har protestene brutt ut på et svært vanskelig tidspunkt. Kravene om frihet kommer samtidig som koronasmitten er sterkt økende flere steder i Kina. I et land med 1,4 milliarder innbyggere der folk lever svært tett, kan økt smitte raskt føre til overfylte sykehus og en kraftig økning i antall koronarelaterte dødsfall, ikke minst fordi mange eldre har valgt å ikke la seg vaksinere.

Det er et scenario som Xi Jinping trolig vil unngå for alt i verden ettersom det vil ødelegge bildet av det han fastholder som en svært vellykket koronastrategi.

Fram til nylig har også dette vært oppfatningen hos kinesere flest, men nå ser stadig flere kinesere at resten av verden har gått videre, mens de selv fortsatt er i en situasjon der ingen ser slutten på koronapandemien og restriksjonene.

Tror ikke på nytt 1989

Om det er duket for flere protester fremover, er uklart. Kinas sensurapparat har finkjemmet internett og fjernet videoer og meldinger som støtter demonstrasjonene.

Forskeren Hung Ho-fung. ved Johns Hopkins University tror ikke protestene vil vare særlig lenge. Det begrunner han blant annet med at det ikke er noen tegn til splittelse i partiet, og at det står samlet bak Xi Jinping etter partikongressen i oktober.

– Uten noe klart signal om partiledersplittelse, så venter jeg ikke at denne type protest vil vare særlig lenge. Det er utenkelig at Xi gir seg, og partiet har erfaring i å håndtere protester, sier Hung.

Kinesisk politi blokkerer en gate i Shanghai søndag kveld.

– Villig til maktbruk

Heller ikke Andrew Nathan, Kina-ekspert ved Columbia University, tror at protestene vil føre til noen endring.

– Nullsmittestrategien var ment å vise overlegenheten til den kinesiske modellen, men den endte opp med å vise risikoen når autoritære regimer tar feil. De feilene kan være enorme, sier Nathan.

Han mener regimet i Beijing har malt seg inn i et hjørne uten muligheter for retrett.

– De har massevis av makt og vil bruke makten hvis nødvendig. Når regimet greide å holde på makten under de prodemokratiske demonstrasjonene i 1989, så kan det gjøre det nå også, sier Nathan.