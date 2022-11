HYLLES: Sophie Adenot får applaus fra generaldirektør i ESA Josef Aschbacker (t.h.) under presentasjonen av de nye europeiske astronautene i Paris onsdag.

Europas nye astronauter: Smarte, språkmektige og sporty

Her er Europas nye astronauter: To kvinner og fem menn utgjør den nye førsterekken til romfartsorganisasjonen ESA.

ESA fikk over 22.000 søkere til årets astronautopptak. Blant dem var 262 menn og 57 kvinner fra Norge, som var blant de mange som ikke kom gjennom nåløyet.

Det er første gang siden 2009 at det utnevnes nye medlemmer av det europeiske astronautkorpset. Nytt er at det opprettes en reserve på rundt 20 personer.

I tillegg får Europa sin første «parastronaut», for å se på muligheten for at personer med fysiske funksjonshindringer kan jobbe i verdensrommet.

1 / 5 Marco Alain Sieber. Sophie Adenot. Raphael Liegeois Rosemary Coogan. Pablo Alvarez Fernandez. forrige neste fullskjerm Marco Alain Sieber.

De nye astronautene er smarte, språkmektige og sporty:

Sophie Adenot (40), Frankrike har en master i realfag og er helikopterpilot i flyvåpenet. Hun har 3000 flytimer på 22 ulike helikoptertyper bak deg. På fritiden druver hun med yoga, dykking, ski og fallskjermhopping, men er også glad i reiser, lesing og klassisk musikk.

Rosemary Coogan (31), Storbritannia har mastergrad i fysikk og doktorgrad i astronomi. Etter marinen har hun som ingeniør og forsker spesialisert seg i koding og maskinlæring. Hun liker roing, dykking, kajakk, sykling, fotturer og yoga. Ellers spiller hun piano og brettspill og kokkelerer på kjøkkenet.

Pablo Álvarez Fernández (35), Spania er utdannet romfartsingeniør. Han har arbeidet for den europeiske flyprodusenten Airbus med design, utvikling og testing.

Raphael Liégeois (35), Belgia har en doktorgrad i nevrovitenskap og har utviklet modeller av hjernefunksjoner. Han er pilot på varmluftsballonger og glidefly. I 2017 syklet han og kiona fire måneder fra Singapore til Belgia for å møte poeter i Asia og Europa. Han er aktiv utøver av flere idretter.

Marco Sieber (33), Sveits var fallskjermjeger før han tok sin medisinske doktorgrad. Som lege har han vært på FN-oppdrag i Kosovo og jobbet som anestesiolog, før han ble lege på ambulansehelikopter og urolog. Han har pilotlisens og liker fallskjermhopping, paragliding og dykking.

PARASTRONAUT: John McFall.

Den britiske paralympiske sprinteren John McFall (41) er av den europeiske romfartsorganisasjonen utnevnt til Europas første «parastronaut».

McFall skal delta i en forstudie for å vurdere hva som må til for at mennesker med funksjonshindringer skal kunne delta i fremtidige romfartsoperasjoner.

Som 19-åring måtte McFall amputere høyrebeinet etter en motorsykkelulykke. Han utdannet seg siden til kirurg ogspesialist innen ortopedi og traumer.

McFall tok bronse på 100 meter under de paralympiske leker i Beijing i 2008.

ESA fikk 257 søknader til oppdraget som astronaut med funksjonshindring.

Info Dette er ESA ESA er en europeisk romfartsorganisasjon som skal fremme europeisk samarbeid for sivile formål innen romforskning, romteknologi og anvendelse av rommet.

ESA ble grunnlagt i 1975 og har i dag 22 medlemsstater, blant dem Norge.

Slik presenterer organisasjonen seg selv: ESA produserer og sender opp raketter og satellitter, lærer opp astronauter og observerer jorden, utforsker verdensrommet og prøve å besvare de store vitenskapelige spørsmålene om universet. Vis mer

De blivende astronautene skal få grunnleggende trening ved det europeiske astronautsenteret i Köln i Tyskland.

Etter tolv måneders utdanning er de klar for neste opplæringsfasen. Når de blir tildelt et oppdrag, vil treningen deres bli mer spesifikk.