FLUKT: Flere millioner ukrainere har forlatt landet siden Russland startet krigen mot Ukraina i februar.

Frykter strøm-bombingen kan utløse flukt fra Ukraina

Russlands forsøk på å ødelegge Ukrainas strømforsyning kan utløse en større bølge av flyktninger, mener militærekspert.

– Formålet er primært å frata sivilbefolkningen lysten til å fortsette krigen, kanskje med håp om å utløse en ny strøm av flyktninger mot EU-landene, sier Claus Mathiesen, som er lektor ved det danske Forsvarsakademiet.

– Jeg tror ikke at det knekker befolkningens vilje, men det kan ikke unngå å ramme Ukrainas fra før skrøpelige økonomi, legger han til.

Fredag hadde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressekonferanse sammen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Tema: Flyktningsituasjonen i Norge og Europa. Der ba de to norske kommuner om å være forberedt på å bosette 35.000 flyktninger fra Ukraina neste år. Det kommer i tillegg til de rundt 30.000 flyktningene som allerede er blitt bosatt i norske kommuner siden Russland angrep 24. februar i år.

MØRKLAGT: Kyiv sentrum i går etter bombing av strømforsyning i store deler av Ukraina.

– Skal fryse

Nå fører målrettet russisk bombing av kraftanlegg og strømnett fører til mørklegging av store deler av landet der over 30 millioner fortsatt bor.

Fredag morgen sier både Støre og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at dette er et utslag av at Putins tropper sliter på slagmarken. Den analysen er Mathiesen enig i.

– Det er en helt bevisst strategi, som ble innledet etter angrepet på Kertsj-broen 7. oktober. Russerne forsøker å kompensere for manglende suksess på slagmarken i øst og sør ved systematisk å ramme forsyningen av el-, vann og varme i de største byene, sier Mathiesen.

Også Venstre-leder Guri Melby, som sitter i utenrikskomiteen på Stortinget, frykter at økt flyktningestrøm er blant Putins våpen.

– Det er tydelig at Russland vil at ukrainske kvinner, barn og helt uskyldige sivile skal fryse seg gjennom vinteren. Det er mørkt og kaldt i Ukraina nå, sier Venstre-leder Guri Melby.

TIL NORGE: Flyktninger ankommer Råde ankomstsenter.

Ikke la seg presse

Det kan føre til enda flere flykter.

– Kanskje er Putins mål å presse flere ukrainere til å flykte til europeiske naboland, og at det skal bli så stor misnøye med flyktningene i EU at politikerne blir presset til å selv legge press på Zelenskyj for å avslutte krigen, sier Melby til VG.

Hun er tydelig på at Europa ikke må la seg presse:

– Det kan vi ikke la skje, og vi kan ikke la oss lure av Putins kyniske maktspill med uskyldige menneskers liv, sier hun.

Hun er i likhet med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) forferdet over utviklingen i Russlands krigføring.

– Hvor desperat er et angripende land når man vil fryse folk i hjel, sa Huitfeldt til VG torsdag.

VENSTRE-LEDER: Guri Melby.

Kan minske flyktningestrømmen

Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, påpeker at Norge også kan bidra til at færre behøver flykte.

– Norge bør gi solid støtte til reparasjoner i Ukraina av utstyr som blir ødelagt i krigen og stille med både folk og penger. Slik kan man bidra til at ukrainere slipper å flykte i utgangspunktet, sier generalsekretær i NOAS Pål Nesse.

– Hva er viktig for å håndtere en mulig flyktningebølge i vinter?

– Politikerne må opprettholde den politiske og folkelige velviljen. Det er faktisk Ukraina som betaler den store prisen i Europa, og vi må gjøre det vi kan for å stille opp med raushet og mottak av flyktninger. Det inkluderer bosetting av flyktninger lokalt i Norge, sier Nesse.

SIVILE LIDER: Nastia Kuzik var en mange som ble skadet under vårens angrep mot ukrainske byer. 21-åringen skulle til brorens hus i Chernihiv i mars da hun havnet midt i bomberegnet. Nå får hun rehabilitering i Tyskland.

– Erfaringen fra februar er vi ikke alltid må stille krav om å få på plass den beste løsningen, men den raskeste løsningen. Det er viktig at færrest mulig blir sittende og stirre i veggen på flyktningmottak. Det viktigste for flyktninger, ikke minst for barn, er normallitet. Dette er viktig å huske på i samarbeidet mellom sentrale og lokale myndigheter, som driver bosetning.