SMÅJENTER FÅR LOV: På barnetrinnet får jenter fortsatt lov til å gå på skole, og i noen områder er skolegangen blitt bedre for de minste det siste året. Bildet er fra en skole Afghanistankomiteen har åpnet i Andar-distriktet.

Omgår Talibans regler: Fortsetter å utdanne kvinner

Taliban nekter å la kvinner ta utdannelse og delta i arbeidslivet. Men norske Afghanistankomiteen prøver å komme rundt forbudene.

– Vårt prinsipp ligger fast: Vi kan ikke drive prosjekter kun for gutter og menn. Jenter og kvinner må få delta, forklarer generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth.

Organisasjonen har fem distriktskontor i Afghanistan. Av disse har tre kvinnelige ledere. De får ikke møte fysisk på jobb, etter at Taliban vedtok å nekte kvinner å jobbe.

Utviklingen kom på toppen av gjentatte løftebrudd om å gjenåpne skolegang for jenter på ungdomsskolen og videregående, og den nedslående nyheten om at også høyere utdannelse ble stengt for afghanske kvinner.

– Vi har mange kvinnelige ansatte, og en rekke av våre programmer innen helse og utdannelse er ledet av kvinner og rettet mot kvinner. Hele vår drift er rammet av Taliban-ledelsens beslutning, sier Kjølseth.

FØLGER SHARIA: Taliban-ledelsen begrunner innstrammingen mot kvinners deltagelse i samfunnet med Gds lov. Bildet er fra da VG høsten 2021 fikk bli med på «Sharia-patrulje».

Nødbemanning

Afghanistankomiteen er helt avhengig av arbeidet kvinner gjør, for sikre kvalitet innen langsiktig bistand og det humanitære arbeidet.

Som en markering har organisasjonen gått over til nødbemanning.

Det betyr at deres kontorer er offisielt stengt, og at både mannlige og kvinnelig ansatte skal jobbe hjemmefra.

– For mange er det svært krevende å ha hjemmekontor, grunnet manglende tilgang på strøm og internett. I lengden er ikke dette en farbar løsning, sier Kjølseth.

Like fullt klarer organisasjonen å finne måter å ha kvinner i arbeid på, forklarer landansvarlig i Afghanistan, Terje Watterdal.

– Vi har åtte klinikker og et kirurgisk helseteam som fortsatt er i drift. Om vi hadde stengt disse, så hadde liv gått tapt. Der får både kvinner og menn arbeide, siden Taliban har gjort et unntak for akkurat helsearbeidere, forklarer Watterdal.

HOLDER STAND: Norske Terje Watterdal fortsetter Afghanistankomiteens arbeid i Afghanistan.

Afghanistankomiteens utdannelse innen helsefag har også fått unntak fra innstrammingen mot kvinners mulighet til å ta utdannelse:

Fortsatt får opp mot 250 unge, afghanske kvinner yrkesutdannelse til å bli jordmødre, farmasøyter, helsesykepleiere, bioingeniører og fysioterapeuter.

Rett etter Kabuls fall til Taliban høsten 2021, mente Watterdal at Vesten ikke hadde annet valg enn å opprettholde dialogen med den ekstreme islamist-bevegelsen.

– Vi fortsetter å holde dialogen med Taliban, samtidig som vi viser at vi ikke kan akseptere utestengingen av jenter og kvinner, sier Watterdal.

Organisasjonen forklarer at lokale guvernører og andre ledere ofte tar kontakt med dem for å finne løsninger som betyr at jenter og kvinner kan få skolegang, til tross for Talibans forbud.

FREMTIDSDRØM:Tenåringene Nesifeh (14), Tahminahmadi (16) og Esmare (15) har store drømmer om fremtiden, og kjemper for retten til utdanning. Her lærer de seg koding på en privatskole i Kabul. Foto: Kyrre Lien / VG

Intern uenighet

Afghanistankomiteen jobber for at den øverste ledelsen i Taliban kan påvirkes i positiv retning gjennom kontakten de har med lokale ledere.

– Vi trenger en nasjonal avklaring fra Taliban. Vi håper fortsatt at de vil snu. Samtidig har vi opplevd flere løftebrudd siden de kom til makten, sier Liv Kjølseth.

Terje Watterdal forteller at han er kjent med at det er en splittelse mellom regjeringen i Kabul og den øverste Taliban-ledelsen i Kandahar.

– Det er uenighet innad i Taliban. I møter med oss har flere statsråder kritisert innstrammingene mot kvinner, sier Watterdal.

Maktkampen dreier seg om at regjeringen i Kabul innser at Afghanistan ikke kan stenge kvinner ute fra samfunnet, dersom landet ønsker internasjonal anerkjennelse og økonomisk vekst.

– Taliban-ledelsen må forstå at den ikke er i takt med sin egen befolkning. Flertallet av menn, også i områder der Taliban har stått sterkt i lang tid, ønsker at sine søstre og døtre skal kunne ta utdannelse, sier Watterdal.

