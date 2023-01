FORSVANT: Tove var savnet i to og en halv uke før hun ble funnet død.

Mistenkt kvinne om Toves død: − Var aldri meningen

Den 20 år gamle kvinnen som er mistenkt for drapet på svenske Tove, erkjenner at 21-åringen døde etter mishandling i leiligheten hennes.

Det kom frem under varetektsmøtet i Eksjö tingsrätt tirsdag, melder flere svenske medier.

En stor og intens leteaksjon ble iverksatt da 21 år gamle Tove forsvant natt til 16. oktober i fjor.

Kort tid etter ble to jevnaldrende kvinner pågrepet og mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Etter at Tove ble funnet død i et skogholt utenfor Vetlanda 2. november, startet politiet drapsetterforskning.

Kvinnene har etter dette vært mistenkt for kidnapping, drap og likskjending.

– Tragisk ulykke

Begge kvinnene, som er 18 og 20 år gamle, har frem til nå nektet for å ha gjort noe kriminelt.

20-åringen nekter fortsatt straffskyld for drapet, men erkjenner nå at Tove døde i leiligheten hennes, skriver Aftonbladet.

– At fornærmede skulle dø var aldri meningen, sier advokat Clea Sangborn.

– Det var en tragisk ulykke og min klient har i politiavhør fortalt hva det var som skjedde. Min klient har innrømmet at det var noen form for mishandling, og at uheldige omstendigheter gjorde at fornærmede døde.

Politiet i området hvor Tove ble funnet død i november.

Etter dette fikk kvinnen panikk, og bestemte seg for å gjemme den døde kroppen, ifølge advokaten.

Hun sier videre at har 20-åringen vært mye lei seg og ikke hatt det noe bra i varetekt, og at dette er årsaken til at hun ikke har fortalt om hva som skjedde tidligere.

Begge ble begjært videre varetektsfengslet i dag, skriver svenske medier.

Expressen har vært i kontakt med 18-åringens advokat, som ikke ønsker å uttale seg om hvordan klienten stiller seg til det hun er mistenkt for.

Sporet mobil til åsted

Tidligere i dag opplyste aktor Adam Rullman at mobilen til én av kvinnene ble sporet til stedet hvor Tove ble funnet.

– Det var en viktig omstendighet som førte til funnet av kroppen. Det har vært kjent for de mistenkte siden begynnelsen av november, skriver han i en e-post til Expressen.

