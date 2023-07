ADVARER: Amerikanske myndigheter varsler ekstrem hetefare i Death Valley, California, lørdag.

Termometeret tangerte verdens varmerekord: − Hvis bilen streiker, hva gjør vi da?

Det var kjapt inn og ut av bilen da Camilla Vistnes (39) besøkte Death Valley i helgen. Temperaturmåleren i bilen tangerte verdensrekorden i varme. Nå skyller hetebølgen også over USA.

Se på bildet under. Det viser temperaturmåleren i leiebilen som Camilla Vistnes og familien hennes tok inn i Death Valley lørdag.

134 grader fahrenheit – det er 56,6667 grader celcius.

Det er ikke bare varmt. Det er rekordvarmt. Det varmeste som skal ha blitt målt noe sted i verden, er nettopp Death Valley. Året var 1913 og temperaturen ble målt til 56,7 grader celcius, et hårstrå over leiebilens 2023-måling.

HOT HOT HOT: I 1913 målte noen stakkars sjeler 143,1 grader fahrenheit i Death Valley. 110 år senere målte leiebilen til Camilla Vistnes nesten det samme.

– Jeg var litt redd da jeg så hvor mange grader det var: Hvis bilen streiker, hva gjør vi da? Det hadde ikke nyttet å legge seg i skyggen under bilen, for det var glovarmt der også, sier Vistnes på telefon til VG.

Hun, samboer og to barn er ennå på tur i USA.

Det var raske besøk ut i friluft. Varmen som slo imot dem, ga dem høy puls og pustebesvær, forteller hun.

– Det var som om noen stod med en gigantisk hårføner på oss. Det var veldig spesielt, og moro at vi var der akkurat den dagen.

TA BILDE NÅÅÅ: Camilla Vistnes med samboer Bjarte (t.v.) og sønn Theo (t.h.). – Jeg ba datteren min om å ta bilde raskt, for det var virkelig glovarmt å sitte der.

På forhånd var det ventet at dalen i Mojaveørkenen, sør i California, ville få smeltende temperaturer i helgen.

Den nasjonale værtjenesten sendte lørdag ut et varsel om «livstruende hete».

– Dette vil føre til en ekstrem risiko for heterelaterte sykdommer for alle som eksponeres for varmen i en utvidet periode, står det i varselet.

Vistnes forteller at de hørte de samme advarslene.

– Det ble frarådet mot å gå ute etter klokken 10 om morgenen.

– Hva tenker dere om dem som klager over hetebølgen i Europa, som er minst 13 grader kaldere enn hva dere opplevde?

– Vi ler slett ikke av den. Førti grader er for varmt, det også. Folk må være forsiktige og passe på seg selv og hverandre. Jeg tror ikke alle helt vet hva som kan skje med kroppen når det blir så varmt, sier Vistnes.

Puh: Barna Maja (17) og Theo (15) på det laveste punktet i Death Valley, mens det var som verdensvarmest.

Lørdag målte National Weather Service 51,67 grader i området. Bilen til familien fra Kleppe fant et sted som var langt varmere enn det.

– Det er et sted som kalles «Artists’s Way», et sted hvor fjellet er ekstra fargerikt. Start Wars nummer fire ble filmet her, forteller Vistnes.

Når VG snakker med henne, har familien forflyttet seg til et kaldere sted.

– Nå er vi i Mammoth Lakes, et skisted. Her er det faktisk ennå snø i bakkene, selv om temperaturen nærmer seg 30 grader.

VARSLER: «Dette er klimakrisen» og «God dødsdag», står det på mannens skilter.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post