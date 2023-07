I BELARUS NÅ: Wagner-soldater fotografert i byen Rostov-on-Don, under opprøret i Russland den 24. juni.

Tror Wagner-soldater kan snike seg inn i EU

– Nå er situasjonen i ferd med å bli farlig, sier Polens statsminister – og advarer om at russiske leiesoldater kan infiltrere deres grenser forkledd som migranter.

Kortversjonen Polens statsminister, Mateusz Morawiecki, varsler om økt fare for landets sikkerhet etter at leiesoldater fra Wagner-gruppen skal ha inntatt områder ved grensen til Polen og Litauen.

Minst 100 Wagner-soldater skal ha flyttet seg til nærheten av byen Grodno i Belarus.

Morawiecki uttrykker bekymring over at soldatene kan infiltrere Polen utkledd som migranter, eller bistå ulovlige migranter i å krysse grensen. Vis mer

For en måned siden stormet de mot Russlands hovedstad, i et dramatisk og kortvarig opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

Nå, en drøy måned senere, er flere tusen av Wagner-gruppens leiesoldater flyttet til nabolandet Belarus.

Derfor har spekulasjonene den siste tiden vært mange:

Hva skal leiesoldatene gjøre i Belarus? Og hvilken trussel er Wagner-gruppen for europeisk sikkerhet?

Under en pressekonferanse lørdag kom statsministeren i Polen, Mateusz Morawiecki, med nye opplysninger om Wagner-soldatenes bevegelser:

Minst 100 soldater skal ha flyttet seg til utkanten av byen Grodno, nordvest i Belarus, nære grensen til Polen og Litauen.

eksklaven eksklaven En eksklave er en del av stat eller et område som er geografisk adskilt fra mesteparten av denne statens hovedterritorium. Kaliningrad. Korridoren er omtalt som Stedet de befinner seg er rett ved den såkalte Suwalki-korridoren, en smal landstripe mellom Litauen og Polen, som separerer Belarus fra den russiskeKaliningrad. Korridoren er omtalt som «NATOs svakeste punkt»

Han hevdet videre at Wagner-soldater kunne komme til å kle seg ut som grensevakter, og hjelpe ulovlige migranter med å krysse grensen, med mål om å «destabilisere Polen»

Han hevdet også at Wagner-soldater selv kunne komme til å entre Polen utkledd som migranter.

– Dette er helt klart enda et steg i det hybride angrepet på polsk territorium, sa Morawiecki til pressen, ifølge BBC.

Kartet under viser hvor soldatene skal være flyttet (Belarus ble tidligere kalt Hviterussland):

Antydet at Wagner ville til Polen

Uttalelsene fra statsministeren kommer i forkant av det polske parlamentsvalg til høsten, der Polens regjering ønsker å fremheve sin strenge linje overfor både migranter og russisk aggresjon.

EU-landene Polen, Litauen og Latvia, ser på Wagner-gruppens inntreden i nabolandet Belarus som en potensiell sikkerhetstrussel.

I starten av juli sa den autoritære presidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko til Vladimir Putin, i et møte:

«Wagner-soldatene spør om dra østover, på en tur til Warszawa. Men selvfølgelig holder jeg dem sentralt i Belarus, slik vi er blitt enige om»

WAGNER I BELARUS: Forsvarsdepartementet i Belarus publiserte 20. juli et bilde av Wagner-soldater sammen med landets spesialsoldater.

Vestlige analytikere så raskt på kommentaren som en dårlig forkledd trussel mot Polen.

I et intervju med VG sa lederen for den belarusiske demokratibevegelsen, Svetlana Tikhanovskaja, at Wagner-gruppens omplassering kan være en fare for Europa:

– Wagner kan også involvere seg i provokasjoner langs grensen mot NATO-land, sa hun.

Samtidig sa en tidligere presidentkandidat i Belarus, Andrei Sannikov, til VG:

– Wagner-gruppens inntreden er ikke bare ille for Belarus, men også for Vesten, sa han og la til:

– Prigozin (Wagner-lederen) kommer ikke til Belarus for å gro blomster.

Mener Wagner brukes som Putins provokatører

Inna Sangadzhieva, Russland og Belarus-kjenner i Helsingforskomiteen, ser på forflytning av Wagner-soldatene nære EU og NATOs grense, som endel av informasjonskrigen som nå pågår.

Hun ser to særlig årsaker til at Putin skulle ønske dette:

For det første er det å provosere Polen og Vesten noe Putin aktivt bruker Lukasjenko til. Lukasjenko har tidligere provosert Polen ved å tilrettelegge for sende migranter mot grensen, og nå bruker han Wagner-soldater.

For det andre kan slike provokasjoner trekke medieoppmerksomhet vekk fra andre hendelser, som for eksempel ukrainsk fremgang langs frontlinjene i Ukraina.

Sangadzhieva sier det ikke er overraskende at Polen nå er på vakt.

– Kreml satser fortsatt på å føre den hybride «informasjonskrigen». Samtidig er det tvil om hvor sterke Wagner-gruppen faktisk er, og hvilken trussel de egentlig representerer, sier hun.

SAMMEN PÅ ØVELSE: Et bilde fra det belarusiske forsvarsdepartementet viser belarusiske soldater og leiesoldater fra Wagner-gruppen som deltar i en militærøvelse i nærheten av den belarusiske grensebyen Brest 20. juli.

