PROTEST: Sikkerhetsstyrker setter inn vannkanon mot demonstranter som mandag blokkerer inngangen til det israelske parlamentet Knesset.

Regjeringen trumfet gjennom omstridt lov: − Veldig trist dag for Israel

Tross massive protester vedtok Israels nasjonalforsamling mandag første trinn av den omstridte rettsreformen som splitter landet.

Kortversjonen Israels nasjonalforsamling har vedtatt første trinn av en omstridt rettsreform, tross massive protester.

Reformen begrenser Høyesteretts mulighet til å omstøte beslutninger fattet av regjeringen.

Lovendringen har skapt protest blant sekulære og pluralistiske grupper som ønsker en mindre religiøs og nasjonalistisk stat.

Den israelske advokaten Eitay Mack, som er sterkt engasjert i debatten, mener endringen fører landet i en mer totalitær retning.

Både USAs Biden-administrasjon og Israels største fagorganisasjon Histadrut har uttalt seg kritisk til endringen.

Israels justisminister Yariv Levin og statsminister Benjamin Netanyahu står fast ved reformen, med henvisning til at den oppfyller velgernes ønsker. Vis mer

Etter at opposisjonen trampet ut fra parlamentet Knesset, vedtok partiene i Benjamin Netanyahus koalisjon å vingeklippe Høyesterett.

Mens politiet satte inn vannkanoner mot demonstrantene utenfor, feiret den ytterliggående høyreregjeringen hva de kaller en triumf.

– Vi har tatt det første steg i vår historisk viktige prosess for å reparere rettsvesenet, sier Israels justisminister Yariv Levin ifølge New York Times.

KNESSET: Statsminister Benjamin Netanyahu i nasjonalforsamlingen i Jerusalem mandag.

Den nye loven begrenser Høyesteretts adgang til å omstøte beslutninger fattet av regjeringen, som domstolen mener er urimelige.

– Det er en veldig trist dag for Israel. Personlig er jeg helt knust, sier den israelske menneskerettsjuristen Eitay Mack til VG.

Han bor i Oslo, men har sitt virke i Israel som advokat for palestinere og menneskerettsorganisasjoner og er sterkt engasjert i reformdebatten.

1 / 3 Titusener protesterer n i gatene i Jerusalem mot lovreformen som regjeringen fikk vedtatt mandag, Opposisjonen frykter tilbakeslag for rettighetene til minoriteter og opposisjonelle. Demonstranter nær Knesset mandag. forrige neste fullskjerm Titusener protesterer n i gatene i Jerusalem mot lovreformen som regjeringen fikk vedtatt mandag,

Før årsskiftet ble Netanyahu utnevnt til statsminister for sjette gang. Hans Likud-parti regjerer med støtte fra partier på ytterste høyrefløy.

Kort etter tiltredelsen presenterte regjeringen reformen som tar sikte på å begrense domstolenes innflytelse i det israelske samfunnet.

Forslagene har skapt dyp splittelse mellom dem som vil ha en mer sekulær sekulær En sekulær stat er stat uten statsreligion og med religionsfrihet.og pluralistisk pluralistiskSamfunn preget av en forholdsvis høy grad av maktspredning eller maktfordeling. stat og de som ønsker et mer religiøst og nasjonalistisk Israel.

Hundretusener har i flere måneder protestert i gatene. Da avstemningen i Knesset gikk direkte på storskjerm i går, ropte mange «Skam, skam, skam!».

Politiet brukte vannkanon for å spre demonstranter og pågrep mange som lenket seg til stolper og forsøkte å blokkere veien utenfor parlamentet.

Alle forsøk på å finne et kompromiss strandet. Opposisjonen boikottet til sist avstemningen, da de ikke hadde mulighet til å vinne frem.

USA kaller mandagens beslutning i det israelske parlamentet «uheldig».

– Vi tror at store demokratiske endringer best oppnås gjennom brede forlik, fremholdt en talsmann for Biden-administrasjonen ifølge Reuters.

Han oppfordret til politisk dialog. Opposisjonsledere uttalte umiddelbart at de vil be Israels Høyesterett vurdere gyldigheten av den nye loven.

1 / 5 Vannkanon spyler ned demonstranter i Jerusalem mandag. Demonstranter blokkerer trafikken i Jerusalem mandag. Vannstrålen treffer en demonstrant. En demonstrant stiller seg foran vannkanonen og sikkerhetsstyrkene mandag. Demonstrantene bærer israelske flagg mandag, forrige neste fullskjerm Vannkanon spyler ned demonstranter i Jerusalem mandag.

Israelsk største fagorganisasjon Histadrut vurderer generalstreik. Mer enn 10.000 reserveoffiserer truer med å trekke seg, ifølge New York Times.

– Vi kommer til å bli et land som er styrt av jødisk, religiøs lov, sier en av demonstrantene, arkitekt Ariel Winther fra Tel Aviv, til storavisen.

Han sier ingen vet hvordan ting vil utvikle seg.

– Men ekstremistene i regjeringen kan fatte beslutninger som vil skade LHBT LHBTLesbiske, homofile, bifile og transpersoner-fellesskapet, minoriteter, arabere og kvinner, Jeg frykter at de vil stenge uavhengige media og fengsle politiske opposisjonelle.

1 / 3 En teltleir er på kort tid reist i protest mot statsminister Betanyahu og hans nasjonalistiske flerpartiregjering. Luftfoto av teltleiren i Jerusalem. forrige neste fullskjerm En teltleir er på kort tid reist i protest mot statsminister Betanyahu og hans nasjonalistiske flerpartiregjering.

Eitan Mack mener lovendringen fører Israel i en mer totalitær retning.

Juristen mener hjemlandet ikke har noe godt fungerende system med maktbalanse mellom lovgivende, utøvende og dømmende organer.

– Rettsavgjørelser har hatt stor betydning i kampen mot korrupsjon og for demokrati og menneskerettigheter i Israel, sier Mack.

Han frykter politisk kontroll over dommerutnevnelser og domstoler.

– Vi mister den skjøre maktbalansen vi hadde. Israel beveger seg raskt mot et diktatur, sier den israelske advokaten og samfunnsdebattanten.

STOLT: Justisminister Yariv Levin (i midten) poserer for en selfie med medlemmer av regjeringskoalisjonen.

Den israelske avisen Haaretz kaller mandagens avstemning i Knesset et kupp og mener landet står midt oppi sin verste demokratiske krise noensinne.

Men justisminister Yariv Levin vil ikke la seg stanse. Han mener domstolene har tatt makt og myndighet fra de folkevalgte i regjering og parlament.

Og Benjamin Netanyahu sa ifølge CNN i en tale mandag etter avstemningen at «å oppfylle velgernes vilje på ingen måte er slutten på demokratiet»:

– Det er selv essensen av demokratiet.