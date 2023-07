Amerikanske soldater med et bærbart antiluftvern, også kalt Manpad. Ifølge AP er dette blant våpensystemene som USA gir til Taiwan.

USA gir militærhjelp for milliarder til Taiwan

USA gir militærhjelp for 345 millioner dollar til Taiwan. Ifølge kilder omfatter det blant annet etterretning og våpensystemer.

NTB

Pakken har en verdi tilsvarende drøyt 3,5 milliarder norske kroner og ble kunngjort av Det hvite hus fredag.

De folkevalgte i USA har lagt press på forsvarsdepartementet og Det hvite hus for å få til en raskere våpensending til Taiwan. Målet er å svare Kina og å hindre at landet vurderer et militært angrep.

To tjenestepersoner som ikke vil navngis, opplyser til nyhetsbyrået AP at det blant annet dreier seg om etterretning og overvåking, bærbare luftvernsystemer, skytevåpen og missiler.

Fra lager

Pakken kommer i tillegg til salget av F-16-fly og andre våpensystemer for 19 milliarder dollar som det allerede er gitt godkjenning for. Hjelpen som ble godkjent fredag, kommer fra amerikanske lagre, slik at Taiwan i motsetning til for den andre hjelpen slipper å vente på produksjonen.

Framtida til Taiwan er en sentral uenighet mellom Kina og USA. Øya er et selvstyrt territorium som myndighetene i Beijing regner som en del av Kina.

Fortsatt «ett Kina»

Kinesiske myndigheter har truet med å invadere Taiwan hvis øya formelt erklærer uavhengighet. Samtidig er de svært skeptiske til at USA forsyner øya med våpen, og at en rekke framtredende amerikanske politikere har besøkt øya selv om USA formelt ikke anerkjenner den som et eget land.

FN, Norge og det store flertallet av verdens land forholder seg også til dette «ett Kina-prinsippet».

Amerikansk lov krever imidlertid at Taiwan har et troverdig forsvar og at USA behandler enhver trussel mot øya som en svært alvorlig sak.