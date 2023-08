Britisk sykepleier dømt til livstid i fengsel for drap på syv spedbarn

Sykepleier Lucy Letby er i Storbritannia blitt dømt for drap på syv spedbarn. I tillegg er hun dømt for drapsforsøk på ytterligere seks.

33-åringen ble tidligere i august funnet skyldig i drap og drapsforsøk på spedbarna. Blant annet skal hun ha injisert dem med luft, gitt dem for mye melk og forgiftet dem med insulin.

Letby ble mandag dømt til en hel livstid i fengsel. Det betyr at hun aldri vil slippe ut.

Hun møtte ikke selv i retten mandag, der foreldrene til barna hun er dømt for å ha drept eller forsøke å drepe, fikk fortelle hvordan de har blitt påvirket av kvinnens ugjerninger.

Noen av dem dukket opp i retten for å fortelle om tapet av barna sine. Andre hadde sendt inn uttalelser som ble lest opp eller spilt av.

– Lucy Letby har ødelagt våre liv. Sinnet og hatet jeg har mot henne vil aldri forsvinne. Det har ødelagt meg som mann og som far, sier en av dem.

Letby er dømt for å ha drept to av trillingene hans.

Tvillingsønnene hennes lå i kuvøse etter å ha blitt født for tidlig. Der ble de passet på av Lucy Letby (33).

Målrettet

Hendelsene hun er dømt for skjedde i perioden juni 2015 til juni 2016 på et sykehus i Chester, som ligger sør for Liverpool.

Saken gjør Letby til den verste barneseriemorderen i moderne britisk historie.

– Du handlet på en måte som var helt kontrær til vanlige, menneskelige instinkter, sier dommer Justice Goss i retten mandag.

Han forteller at barna hun er dømt for å ha drept var skjøre og født tidlig.

– Du gikk målrettet etter tvillinger og senere trillinger. Brorparten av dine ofre led akutt smerte som følge av hva du gjorde mot dem. De kjempet alle for å overleve, sier Goss.

LANG RETTSSAK: Rettegangen av Lucy Letby har pågått i nesten et år.

– I løpet av en periode på 13 måneder drepte du syv svake barn, og forsøkte å drepe ytterlige seks, sier Goss.

Han dømmer henne til livstid i fengsel for hvert av drapene, og fradømmer henne retten til å slippe ut.

– Du vil tilbringe resten av ditt liv i fengsel, sier dommeren.

