LIVSTRUENDE: «Vibrio vulnificus» er sjelden, men den kjøttetende bakterien kan være livstruende for personer som utsettes for den.

USA: Tre døde etter infeksjon med kjøttetende bakterie

Amerikanske myndigheter advarer etter at tre personer døde av kjøttetende bakterie: – Kritisk at alle er på vakt, sier New York-guvernør.

To av de omkomne skal ha blitt smittet mens de svømte på to ulike steder i Long Island Sound i Connecticut, opplyser kommunikasjonssjef for Folkehelsedepartementet i Connecticut Christopher Boyle til CNN.

I tillegg skal en tredje person ha blitt smittet i juli, etter å ha spist rå østers.

Alle de døde var mellom 60 og 80 år, ifølge myndighetene.

En talsperson fra departementet for folkehelse i Connecticut, opplyste til The Guardian at de to døde i Connecticut hadde åpne sår som sannsynligvis førte til infeksjonene.

I tillegg ble bakterien funnet hos en person som døde i Long Island i New York, opplyste guvernør Kathy Hochul onsdag denne uken.

– Selv om den er sjelden, har Vibrio-bakterien dessverre kommet til denne regionen, og kan være usedvanlig farlig, sa Hochul tidligere denne uken.

Det undersøkes om personen pådro seg bakterien i New York eller et annet sted. Inntil videre ber myndighetene i New York folk om å være varsomme:

– Det er kritisk at alle i New York er på vakt, og tar ansvarlige forholdsregler for å holde seg selv og sine kjære trygge, inkludert å beskytte åpne sår fra sjøvann, uttalte Hochul.

– De med svekket immunsystem, må unngå rå eller underkokt skalldyr som kan bære bakterien.

Bakterien, som på fagspråket heter Vibrio vulnificus, finnes i sjøvann når vanntemperaturen er over 17–20 grader, og kan komme inn gjennom åpne sår, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Den kan også forekomme i rå sjømat.

Vibrio vulnificus er sjelden, men kan være livstruende for personer som eksponeres for den. Bakterien kan føre til en svært alvorlig infeksjon, som utvikler seg raskt.

Sykdomsforløpet starter ofte med sårinfeksjon som utvikler seg til blodforgiftning, men kan også starte med en blodforgiftning. Symptomene starter som regel innen et døgn etter smitten. Huden over det infiserte området vil da bli rød og hoven, og raskt utvide seg.

Tidligere i sommer advarte forskere om kjøttetende bakterier i norske badevann:

Eldre mennesker og personer med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for bakterien.

I september 2016 måtte en 77 år gammel kvinne amputere etter at hun badet i Oslofjorden. Et lite skrubbsår på kneet utviklet seg til en bakterieinfeksjon, trolig fra bakteriefamilien Vibrionaceae, samme familie som Vibrio vullnificus kommer fra.

NRK meldte i juli at 19 personer hadde fått infeksjoner fra «kjøttetende» bakterier, men at alle kun hadde fått milde infeksjoner.