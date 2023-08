Trump møter i skrekkfengsel: − Han er en bedrager

ATLANTA, GEORGIA (VG) Donald Trump er første president i amerikansk historie som er tiltalt i en straffesak. Torsdag må han «overgi seg» i fengselet.

Kortversjonen Tidligere president Donald Trump er tiltalt for å ha forsøkt å endre valgresultatet i Georgia i 2020, hvor han tapte hårfint mot Joe Biden.

Torsdag må han melde seg for fengselet i Atlanta.

Trump risikerer minst fem år i fengsel.

Det er 18 andre tiltalte i saken, alle tiltalt for å ha stått bak en kriminell konspirasjon. Vis mer

Torsdag reiser USAs tidligere president Donald Trump (77) fra sin private golfklubb i New Jersey for å melde seg i det beryktede fengselet i Fulton fylke i Atlanta i Georgia.

Det er ventet at han ankommer på kvelden lokal tid, trolig i en svart bil flankert av sikkerhetsvakter. Her må han stille til det som tilsvarer et norsk fengslingsmøte.

– Jeg vil la meg pågripe med stolthet, har Trump selv uttalt på sin plattform Truth Social.

Trump er tiltalt for å ha forsøkt å endre valgresultatet i Georgia i 2020, der Demokratenes Joe Biden vant med knepne 11.779 stemmer.

Trump og hans allierte har siden den gang hevdet – uten bevis – at valget var rigget.

Dette er én av fire tiltaler mot ekspresidenten, og anses som å være den mest alvorlige av dem alle. I denne saken, siden den ligger på delstatsnivå, vil ikke Trump ha mulighet til å benåde seg selv, eller bli benådet.

Minimumsstraff hvis Trump blir dømt, er fem års fengsel.

I teorien, hvis han vinner valget høsten 2024, kan han ende opp med å styre landet fra bak murene.

Håper han blir dømt

– Jeg håper han blir dømt og fengslet, sier Nadine Seiler (58) fra Maryland, som har møtt opp med en stor banner utenfor fengselet for å protestere mot Trump.

Hun sier at hun har reist etter ekspresidenten for alle tiltalene – i New York, i Florida og nå her.

– Trump er en sosiopat og en bedrager, og han lyver oss rett opp i ansiktet, sier Seiler.

Mugshot-bildet alle venter på

I fengselet i Atlanta må Trump svare på hvordan han stiller seg til tiltalen.

Han må avgi fingeravtrykk, gå gjennom en helsesjekk der han blant annet blir målt og veid. Så må Trump etter alt å dømme stille opp på en såkalt «mugshot» – det ikoniske bildet alle som fremstilles for fengsling i USA må ta, der man må se rett i kamera.

Hele seansen i fengslet er ventet å ta alt fra noen minutter til en time. Så blir Trump løslatt igjen.

Fengselet i Fulton fylke i Atlanta er kjent for sine elendige forhold, og er under føderal etterforskning. Fengselet anses som «utrygt». Flere innsatte har dødd i fengselet de siste årene – det siste tilfellet var for bare noen uker siden. Mest kjent er et forhold i 2022, da en innsatt skal ha nærmest blitt «spist levende» av veggedyr.

Får ikke snakke med de andre tiltalte

Ekspresidenten har allerede godkjent en kausjon på 200.000 dollar (2,1 millioner norske kroner). Han må betale ti prosent av summen for å bli løslatt torsdag.

Dersom han bryter følgende betingelser, må han punge ut med resten av beløpet:

Bryter loven i Georgia eller andre steder

Ikke møter i retten

Diskuterer saken med de andre tiltalte direkte

Truer medtiltalte eller vitner

Trump er ikke den eneste som må melde seg i fengselet denne uken. Det er nemlig 18 andre tiltalte i den omfattende straffesaken i Georgia.

Statsadvokat Fani Willis mener de står bak en kriminell sammensvergelse, og har anvendt delstatens RICO-paragraf, som opprinnelig var myntet på mafiabosser og deres kriminelle nettverk.

Ifølge tiltalen har Trump og hans antatte medsammensvorne konspirert i et forsøk på å endre valgresultatet i den viktige delstaten i 2020.

Fristen for å melde seg er fredag klokken 12 lokal tid – hvis ikke risikerer de tiltalte å bli arrestert. Trumps tidligere advokat og New York-borgermester Rudy Giuliani er blant dem som allerede har meldt seg.

Info Disse er tiltalt i Georgia-saken Til sammen 19 personer er tiltalt i saken om forsøk på valgfusk i den amerikanske delstaten Georgia under presidentvalget i 2020. Donald Trump, tidligere president i USA

Rudy Giuliani, Trumps advokat

Mark Meadows, stabssjef i Det hvite hus

John Eastman, Trumps advokat

Kenneth Chesebro, Trump-vennlig advokat

Jeffrey Clark, høyt plassert tjenestemann i justisdepartementet

Jenna Ellis, advokat for Trumps valgkamp

Robert Creeley, advokat som fremmet påstander om bedrageri

Mike Roman, Trumps valgkampmedarbeider

David Shafer, leder for Republikanerne i Georgia og falsk valgmann

Shawn Still, falsk valgmann for Republikanerne

Stephen Lee, predikant som knyttes til trusler mot valgmedarbeidere

Harrison Floyd, leder for Black Voices for Trump

Trevian Kutti, PR-rådgiver som knyttes til trusler mot valgmedarbeidere

Sidney Powell, advokat for Trumps valgkampapparat

Cathy Latham, falsk valgmann for Republikanerne, knyttes til ulovlig inntrenging i valgsystemet i Coffee fylke

Scott Hall, knyttes til ulovlig inntrenging i valgsystemet i Coffee fylke

Misty Hampton, valgansvarlig i Coffee County

Ray Smith, advokat for Trumps valgkampapparat Kilde: CNN Vis mer

Dette er Trump tiltalt for

Trump er tiltalt på 13 punkter. Han nekter straffskyld for alt.

Han mener tiltalen er en politisk motivert «heksejakt» mot ham, og hevder at statsadvokat Willis forsøker å påvirke det kommende presidentvalget i 2024.

Et av de viktigste punktet i tiltalen mot Trump dreier seg om at han ringte til den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger for å få endre resultatet i valget i delstaten.

«Du må finne 11.780» stemmer, krevde Trump. Raffensperger nektet, og gikk ut med et lydopptak av samtalen.

Et annet punkt handler om at Trumps nære medarbeidere skal ha rekruttert falske valgmenn i syv ulike delstater som skulle vippe valget i favør av Trump.

Et tredje punkt er at Trump skal ha vært kjent med et ulovlig forsøk på å skaffe seg tilgang til opptellingen av stemmer i valgdistriktet Coffee County.

Stjeler showet

Valget av torsdag som dag for å melde seg for fengselet, er neppe tilfeldig for Trump.

Onsdag kveld gikk den første debatten for Republikanernes presidentkandidater av stabelen. I to timer kjempet de andre kandidatene om retoriske seire på Fox News.

Men ikke Trump – han valgte å droppe debatten.

Dagen etter en slik debatt er vanligvis viet utallige analyser om hvem som gikk seirende ut av studio, men nå er alles øyne vendt mot fengselet i Atlanta i stedet.

Trump er storfavoritt til å bli Republikanernes presidentkandidat allerede nå – måneder før primærvalget virkelig starter.