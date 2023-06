DREPT I 1974: Eileen Cotter, som var 22 år i 1974.

80-åring dømt for drap etter 49 år

Eileen Cotter ble overfalt og kvalt i 1974. Nå har endelig saken fått en løsning.

80 år gamle John Apelgren fra sør-London er etter en to ukers rettssak funnet skyldig i forsettlig drap, skriver BBC.

Han var 31 år da 22 år gamle Cotter ble funnet kvalt i Hamilton Park ved Highbury i London. Drapene skjedde seks uker etter at Apelgren ble far for første gang.

Cotter var også slått i ansiktet, og i rettssaken kom det frem at Apelgren kastet Cotter ut av bilen etter å ha hatt sex med henne. Cotter skal ha jobbet som prostituert i London.

92 personer ble avhørt,men politiet fikk ingen gjennombrudd, og saken ble forble uløst.

i 2012 ble det hentet ut DNA fra bevismateriale fra helt tilbake i 1974.

GIKK I FRIHET I NESTEN 50 ÅR: John Apelgren fikk leve et helt liv i frihet etter å ha forårsaket Eileen Cotters død i 1974. Nå kan resten av livet ende bak lås og slå.

Apelgrens måtte avgi blodprøve for DNA i forbindelse med en helt annen sak i 2019: Han gikk til fysisk angrep på sin tredje kone.

Dermed ble Apelgrens DNA sjekket mot politiets register og det ble treff: Det er regnet som én av en milliards sjanse for at det er DNA fra noen andre enn 80-åringen som ble funnet på Cotter.

En av Apelgrens tidligere koner har blitt avhørt i saken, og har blant annet forklart at han tok kvelertak på henne. I rettssaken fikk juryen også høre at Apelgren angivelig angrep en 18-årig gjest i sitt eget bryllup, to år før drapet.

Han var fra Sydenham sør i London, men ble observert ved en pølsebod i Finsbury Park i Nord-London den samme kvelden som Cotter ble drept. Det var et sted Cotter ofte gikk til for en tekopp.

Apelgren nektet å forklare seg i rettssaken, men en jury på 11 personer fant ham skyldig med bevisene som ble lagt fram. Han ble funnet skyldig i forsettlig, ikke overlagt drap som er det mest alvorlige.

80-årige Apelgren vil få straffeutmålingen 23. juni.

