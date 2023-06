STUDENTER I SORG: To studenter legger ned blomster i St. Peter-kirken i sentrum av Nottingham.

To studenter blant de drepte i Nottingham

Studentmiljøet i den engelske byen er i sorg etter at to av deres egne, og en 50 år gammel mann ble drept natt til tirsdag.

– Det er med stor sorg vi kan bekrefte at to av våre studenter døde brått og uventet etter en alvorlig hendelse i sentrum av Nottingham i natt, skriver universitetet i Nottingham i en uttalelse.

– Vi er sjokkert og knust av nyhetene og våre tanker går til de som er påvirket av dette, familie og venner, heter det videre.

Innbyggerne i byen kjent for Sherwood-skogen og fotballklubben våknet i går til dramatiske nyheter om at bykjernen var nedstengt etter det politiet omtalte som en «alvorlig hendelse».

Det man vet så langt om ugjerningene er at:

To studenter, begge bare 19 år gamle, ble funnet knivstukket og drept i Ilkeston Road, vest i byen like etter klokken 04.

Like etter forsøkte en bilfører å kjøre over tre personer i Milton street i sentrum. Alle ble fraktet til sykehus. En av dem skal være kritisk skadet.

Fem minutter unna ble en mann i 50-årene funnet drept med knivskader.

UNDERSØKER BIL: Den mistenkte gjerningsmannen brukte denne stjålne varebilen for å angripe tre personer.

Politiet tror det var denne mannens bil som ble stjålet og brukt til angrepet på de tre personene. Politiet klarte å stoppe bilen og brukte elektrosjokkpistol for å stanse den mistenkte.

Myndighetene har foreløpig ikke gått ut med noen detaljer om den mistenkte, en 31 år gammel mann. Det har også vært spekulasjoner om terror, men dette er ikke kommentert. Antiterror-etterforskere som reiste til Nottingham etter hendelsen har reist hjem, og overlatt etterforskningen til lokalt politi, skrev Sky News tirsdag kveld.

Politiet uttalte tidligere tirsdag at de ikke er på utkikk etter flere mistenkte.

Et øyenvitne har forklart til BBC at han så en mann kledd i helsvart som angrep de to studentene med flere knivstikk.

En av de to studentene som ble drept er identifisert som 19 år gamle Barnaby Webber. Han spilte cricket i klubben Bishops Hull Cricket Club, og de har sendt ut en hyllestmelding etter den tragiske nyheten hvor han omtales som en «kjær venn og lagkamerat».

– Webber ble med i klubben i 2021 og har siden den gang vært en viktig del av klubben og gjort et så sterkt inntrykk på kort tid. Hans minne vil leve videre, skriver klubben.

Studenter i sorg samlet seg utover dagen i St. Peters-kirken i Nottingham, hvor det ble holdt sørgevake for de drepte.

Studentmiljøet er stort i byen med de to store universitetene University of Nottingham og Nottingham Trent University.

Biskopen av Southwell og Nottingham sa til BBC før sørgehøytideligheten at Nottingham er en by i sjokk.

– Men i Nottingham så står vi sammen. Vennskap er hjertet av Nottingham. Og det vennskapet blir uttrykt på tvers av trossamfunn fra folk i alle aldre.