Samtalene som avslørte Trump: − Nå har vi et problem

102 hemmeligstemplede dokumenter har ledet til det som kan være den alvorligste tiltalen mot Trump. Ekspresidentens egne ord er blant bevismaterialet til FBI.

Kortversjonen 102 hemmeligstemplede dokumenter ble funnet under FBIs ransaking av Trumps hjem. Dokmuntene legger grunnlag for en alvorlig tiltale.

Tiltalen mot Trump inneholder 37 punkter, 31 av dem for brudd på spionasjeloven.

Et lydopptak av en samtale mellom Trump og staben avslører at han diskuterte og hadde militære hemmeligheter

Trumps assistent Walt Nauta er tiltalt for å ha hindret etterforskning og for å ha løyet til FBI.

Grunnen til at Trump valgte å beholde dokumentene er ukjent. Vis mer

– Dette er en skikkelig alvorlig tiltale. Det handler om brudd på spionasjeloven, som kan gi mange år i fengsel, skulle han bli dømt.

Det sier Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert. Han mener tiltalen som kom mot Trump fredag denne uken, kan bli hans fall.

– Det behøver ikke hindre ham i å bli nominert til republikanernes presidentkandidat. Der kan tiltalen faktisk være en fordel, slik det republikanske partiet er nå. Men det vil skade ham ved selve valget, sier Løkke til VG.

Det var da FBI ransaket Trumps hjem i august i fjor at de fant store mengder dokumenter. 102 av dokumentene var hemmeligstemplet – 17 av dem markert «Top Secret».

Dette er grunnlaget for at han nå er tiltalt på ikke mindre enn 37 punkter – 31 av dem for brudd på spionasjeloven.

BER OM RASK RETTSSAK: – Vi har ett sett av lover i dette landet vårt, og det gjelder for alle, sa spesialetterforsker Jack Smith da han presenterte tiltalen.

– Rettssaken som går i New York, om skattesnusk og pornopenger er ingenting i forhold til denne. Han er tiltalt for å ha delt militære hemmeligheter, sier Løkke.

Om Trump har eller har hatt flere enn disse 102 hemmelige dokumentene, er vanskelig å vite, mener Løkke.

– Fant de dokumenter hos ham som er så hemmelige at de ikke engang blir nevnt? Og man vet heller ikke om noen dokumenter er forsvunnet.

Samtalen som avslørte ham

Trump selv har bidratt til å få seg tiltalt, gjennom opptak av samtaler mellom han og staben.

I tiltalen gjengis det fra en samtale mellom Trump og en i hans stab i et opptak som ble gjort i 2021. Opptaket ble gjort i forbindelse med arbeidet på Trumps selvbiografi – som skulle bli skrevet av en annen. Sammen med dem var blant annet Trumps stabssjef Mark Meadows.

I samtalen snakker Trump blant annet om Mark Milley, USAs forsvarssjef:

– Han sa at jeg ville angripe Iran. Er det ikke utrolig? Jeg har en stor haug med papirer, og dette bare kom opp. Hør her. Det var han. De viste meg dette – dette er «off the records», men – de viste meg dette.

Det han viste skal ha vært angrepsplaner utarbeidet av Pentagon, og et hemmeligstemplet kart som var laget til en mulig militæroperasjon mot Iran.

På opptaket fortsetter Trump:

– Vent litt, la oss se her. Jeg fant dette, er det ikke utrolig? Dette vinner saken for meg. Bortsett fra at det er liksom, strengt konfidensielt. Hemmelig. Dette er hemmelig informasjon. Se, se på dette.

Han skal ha viftet med papirer, og sagt:

– Som president kunne jeg ha avgradert dokumentene. Nå kan jeg ikke, men du vet, dette er ennå hemmelig.

Stabssjef Meadows ler og sier:

– Ja, nå har vi et problem.

ET LITE PROBLEM: Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows var med på opptaket som brukes som bevis i tiltalen mot Trump.

Ble stadig flyttet på

Ikke bare Trump er tiltalt i saken. Sammen med ham er også en langt mer anonym person tiltalt: Trumps personlige assistent Walt Nauta.

Nauta var Trumps håndlanger og nære assistent også da Trump var i Det hvite hus, og har fulgt ham tilbake til Florida. Han er tiltalt for å ha hindret etterforskningen, ved å ha flyttet på dokumentene – og så løyet om det til FBI.

Det var ikke få dokumenter Trump tok med seg hjem til Florida etter å ha gått av som president. FBIs bilder fra etterforskningen og ransakingen viser at eskene ble flyttet fram og tilbake mellom flere steder og rom. Tidvis ble det gjort for å rydde plass til annet, andre ganger ble det gjort for å hindre at Trumps egne advokater skulle finne dem.

Bildene viser hvordan de mange boksene med dokumenter ble lagret her og der: Stabler med bokser på en scene i en ballsal, deretter på et toalett og inne i en dusj, på et kontor og også inne på Trumps eget soverom.

Se bildene i galleriet nedenfor:

1 / 4 ET LITE UHELL: «Jeg åpnet døren og fant dette..» skrev Walt Nauta i en sms til en annen ansatt hos Trump, og la ved dette bildet av dokumenter som flyter utover gulvet 7. desember 2021. «Å nei å nei», svarte den ansatte. Et av dokumentene som lå på gulvet var en hemmelig dokument som var delt mellom den såkalte «Five Eyes»-gruppen av land som deler etteretningsinformasjon. KALDDUSJ: I mai 2021 ville Trump rydde lagerrommet for dokumentboksene. Dermed ble en del av boksene flyttet blant annet hit, til et baderom. Flere andre bokser ble flyttet til Trumps sommersted The Bedminster Club. DOKUMENT-DANS: Fra januar til midten av mars 2021 ble mange dokumenter lagret her, i ballsalen på Trumps Mar-a-Lago Club i Florida. Kassene stod her mens det skal ha blitt arrangert fester og samlinger. NOK AV LESESTOFF: 102 hemmeligstemplede dokumenter ble funnet hos Trump. 17 av dem var markert som “Top Secret”, og 54 av dem var merket som “Secret”. forrige neste fullskjerm ET LITE UHELL: «Jeg åpnet døren og fant dette..» skrev Walt Nauta i en sms til en annen ansatt hos Trump, og la ved dette bildet av dokumenter som flyter utover gulvet 7. desember 2021. «Å nei å nei», svarte den ansatte. Et av dokumentene som lå på gulvet var en hemmelig dokument som var delt mellom den såkalte «Five Eyes»-gruppen av land som deler etteretningsinformasjon.

Da Nauta ble avhørt av FBI, nektet han for å vite noe om hvor eskene hadde vært lagret i det hele tatt:

– Jeg skulle ønske jeg kunne si det til dere. Jeg vet ikke. Jeg vet ærlig talt ikke, sa han, ifølge tiltalen.

Overvåkningsbilder viste imidlertid noe annet.

Hvem er kvinnen som kjente til dokumentene?

Det var ikke bare Trump og hans ansatte som visste om dokumentene. Ifølge tiltalen tekstet en kvinne i Trumps familie til Nauta:

– God ettermiddag, Walt. Jeg så at du puttet boksene i rommet til presidenten. Jeg skal si dette til ham selv, men vi kommer ikke til å plass til dem på flyet.

Nauta svarte:

– God ettermiddag, Ma'am. Jeg tror han ville velge ut noe fra dem. Jeg kan ikke se for meg at han vil ta med boksene.

Det er ikke kjent om kvinnen var Trumps kone Melania Trump, en av døtrene Ivanka eller Tiffany Trump, eller en annen kvinnelig slektning.

HVEM ER «MA'AM»: En kvinne i Trumps familie kjente til dokumentboksene, ifølge tiltalen. Hvem, sier den ingenting om. Her er Trump sammen med kona Melania Trump.

– Uskyldig

Det var Trump som selv delte med offentligheten at han var tiltalt. Det gjorde han i en video på sin egen plattform Truth Social.

– Jeg er en uskyldig mann. Jeg har ikke gjort noe galt, sa han i videoen.

Ifølge New York Times skal Trump ha laget videoen før Justisdepartementet hadde informert ham om at han faktisk ble tiltalt.

Ingen amerikansk president har noen gang vært tiltalt i en lignende sak. Hva som skjer videre er derfor vanskelig å vite, sier USA-ekspert Eirik Løkke:

– Dette ukjent juridisk farvann. Men han kan faktisk stille til valg som president selv om han skulle bli dømt og havne i fengsel. Og skulle han bli valgt til president før rettssaken er avsluttet, kan han avslutte den selv, sier Løkke.

Det er noe av grunnen til at Jack Smith, spesialetterforskeren som har drevet saken, sier han ønsker en rask rettssak.

– Alle har interesse av at dette blir avgjort før presidentvalget, sier Løkke.

– Hva skulle Trump med disse dokumentene?

– Det er vanskelig å si. Han gjorde det nok først og fremst fordi han kunne. Men gjorde han det kun for å skryte av det, eller for å tjene penge på dem? Det er mange som vil være interessert i å se hemmeligstemplet materiale, og det er en av grunnene til at han er tiltalt etter spionasjeloven.