Russlands utenriksminister sjokkert over kjønnsnøytrale toaletter

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fikk et ublidt møte med svenske toalettnormer i fjor.

Det melder Expressen, som omtalte saken først.

Det skjedde under et møte for organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i desember 2021.

Et år senere har han fortsatt ikke lagt fra seg episoden, og fant det passende å ta det opp igjen under et innlegg på et internasjonalt økonomimøte i Moskva på onsdag.

– Ha meg unnskyldt for detaljene: Under en pause mellom møtene spurte jeg hvor toalettene var. De viste meg en dør som det sto “WC” på. Jeg spurte: “Er det her for kvinner eller herrer?”. De svarte meg: “Vi har alt felles”.

Lavrov hadde vanskelig for å forstå at det faktisk skjedde, legger han til.

– Dere forstår ikke hvor inhumant det er. Det er ikke menneskelig, avsluttet han.

Russland har de siste årene strammet inn på flere lovområder som angår skeive i landet.

I 2020 ble likekjønnet ekteskap forbudt. I slutten av november ble en ny lov som skal gjøre det vanskeligere å formidle budskap om temaer som har med LHBT å gjøre.