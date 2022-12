TATT: Taraneh Alidoosti fotografert i Cannes i Frankrike tidligere i år.

Filmstjerne arrestert i Iran etter instagram-post

En av Irans mest kjente skuespillere, Oscar-vinnende Taraneh Alidoosti, er pågrepet av regimet i Iran etter å ha uttrykt sympati med henrettede demonstranter.

Taraneh Alidoosti, som blant annet har spilt i den Oscar-vinnende filmen «The Salesman» fra 2016, ble pågrepet etter at hun la ut et innlegg på Instagram, melder det statlige nyhetsbyrået IRNA.

I innlegget uttrykte hun solidaritet med Mohsen Sherkari (23), den første demonstranten som ble henrettet for sin deltakelse i demonstrasjonene som har herjet Iran siden september.

488 demonstranter er så langt drept under demonstrasjonene mot landets regime, mens over 18.000 skal være arrestert. Et titalls av de arresterte er allerede dømt til døden. Den siste uken er to av dødsdommene fullbyrdet.

Ifølge IRNA ble skuespilleren pågrepet fordi hun ikke kunne dokumentere uttalelsene hun kom med.

I uttalelsen skrev hun følgende:

– Hans navn var Mohsen Shekari. Alle internasjonale organisasjoner som ser dette blodbadet uten å gjøre noe er en skam for menneskeheten.

Shekari ble henrettet 9. desember etter å ha blitt anklaget for å sperre en gate i Teheran og angripe et medlem av sikkerhetsstyrkene med en machete.

