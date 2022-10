FLUKT: Bildet viser slangens flukt fra Skansen lørdag.

Stockholm: Kongekobraen er lokalisert – fanget på film

Etter nesten en ukes leting er kongekobraen som rømte fra sitt hjem på Skansenakvariet funnet i nærheten av terrariet sitt.

Kongekobraen Sir Vääs (4) – eller Houdini som han nå kalles – har vært på rømmen i Stockholm siden lørdag ettermiddag.

Skansenakvariet har vært på leting etter den 2,5 meter lange kobraen, helt siden oppmerksomme gjester fikk med seg flukten fra terrariet sitt.

Fire slangeeksperter har jobbet dag og natt med å lokalisere den slu rømlingen.

Kobraen skal nå være funnet i en vegg nær terrariet.

– Vi jobber nå med å få ham ut og vil oppdatere dere så snart vi får ham inn, skriver Ana Wahlström ved Skansen-akvariet til Ekspressen.

– Nå skal vi lage et større hull for å få ham ut uten å skade ham. Vi håper å få ham ut i løpet av dagen, sier Jonas Wahlström, sjef for Skansenakvariet, til Expressen.