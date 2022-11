Trump til frontalangrep på DeSantis

Den tidligere presidenten går løs på mannen som kan bli hans rival i 2024.

Florida-guvernør Ron DeSantis (R) vant en brakseier i mellomvalget natt til onsdag, og har i ettertid blitt pekt på som en mulig presidentkandidat for republikanerne i 2024.

Da det ikke ble noen rød bølge, slik som flere hadde forutsett, fikk Trump gjennomgå i medier som vanligvis har stilt seg bak den tidligere presidenten:

New York Post legger skylden på Trump for det relativt dårlige valgresultatet, Wall Street Journal og Fox News kaller Trump for valgets største taper. Bedre blir det ikke av at Fox News-spaltist Liz Peek omtaler DeSantis som valgets store vinner.

– Desperat og illojal

En ny stjerne hos republikanerne kan se ut til å vekke harme hos den tidligere presidenten, som ikke akkurat holder tilbake.

Allerede valgnatten unnlot Trump å gratulere DeSantis i sin tale, til tross for at han sørget for et av de bedre resultatene for partiet hans.

I et nyhetsbrev sendt ut fredag hevder Trump at det er han som burde takkes for DeSantis suksess. At DeSantis i desperasjon kom til han i 2017, og ellers ville vært politisk død.

– Da jeg støttet ham var det som om et atomvåpen gikk av, skriver Trump.

I brevet hevder også Trump at valgprosessen i Broward County var korrupt og stjålet, og at Trump hindret «stemmetyveri»

– Jeg stoppet valget hans fra å bli stjålet, hevder han.

Også i ekspresidenten sitt eget sosiale medium Truth Social omtaler han DeSantis som en mann som ikke er lojal, men en som vil spille spill:

– Fake News spør ham om han stiller til valg hvis president Trump stiller, og han sier: «Jeg fokuserer kun på guvernørvalgkampen, jeg ser ikke inn i framtiden». Når det kommer til lojalitet og klasse, er ikke det riktig svar, sier Trump.

Han omtaler også sin partikollega som Ron «DeSanctimonious», et kallenavn han har gjentatt helt siden det ble spekulert i om han kunne bli en utfordrer.

Verken Trump eller DeSantis har sagt om de stiller til presidentvalget om to år, men Trump har varslet at han neste tirsdag vil komme med «en meget stor nyhet».