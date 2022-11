Twitters hovedkontor i San Francisco. Rundt halvparten av selskapets 7.500 ansatte er sagt opp.

Musk gir Twitter-oppsagte tre måneders sluttvederlag

Twitter-ansatte som har mistet jobben, har fått tilbud om tre måneders sluttvederlag, uttaler selskapets nye eier Elon Musk.

NTB-Polaris

– Når det gjelder reduksjonen i antall ansatte i Twitter, fantes det beklageligvis ingen annen utvei så lenge selskapet taper mer enn 4 millioner dollar per dag. Alle som er blitt avskjediget, har fått tilbud om tre måneders sluttvederlag, noe som er 50 prosent mer enn lovens minimum, skrev Musk på Twitter natt til lørdag norsk tid.

Musk har ikke selv opplyst hvor mange som er blitt avskjediget. Men det franske nyhetsbyrået AFP henviste fredag til en epost der det fremgår av et internt dokument at det dreier seg rundt halvparten av Twitters 7.500 ansatte. Flere amerikanske medier meldte også fredag at halvparten av de ansatte hadde blitt varslet om at de sies opp.

Musk har også retvitret en rekke meldinger fra selskapets sikkerhetssjef Yoel Roth. Roth opplyser at 15 prosent av hans stab er blitt avskjediget, og at hans ansatte som jobber med moderering, er minst berørt.

– Flesteparten av våre mer enn 2.000 moderatorer er ikke berørt av dette, tvitret Roth fredag.

Musk fulgte opp temaet natt til lørdag norsk tid.

– Nok en gang, for å gjøre det klinkende klart: Twitters sterke forpliktelse når det gjelder moderering av innhold forblir fullstendig uendret. Faktisk har vi denne uken sett at hatefulle ytringer til tider har falt under de tidligere nivåene, stikk i strid med det du kan ha lest i mediene, tvitret Musk.