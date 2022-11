YPPER SEG STADIG: Diktator Kim Jong-Un følger med på en av Nord–Koreas mange oppskytinger i år.

Interkontinentalt missil fra Nord-Korea

Et interkontinentalt missil skal ha fløyet 760 kilometer fra diktator-staten.

Nord-Korea avfyrte i natt nye missiler som har gått østover, skiver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap og siterer militærkilder. Også den japanske kystvakten melder om en ny missiloppskyting, skriver Reuters.

Nyhetsbyåret skriver at det dreier seg om tre missiler skutt ut fra Nord-Korea.

Et var trolig et langdistansemissil og to kortdistanse missiler. Kildene er det sørkoreanske militæret.

Det interkontinentale langdistansemissilet ble ifølge Yonhap sendt ut fra Sunan ved Nord-Koreas hovedstad Pyongyang og fløy 760 kilometer. Oppskytingen skal likevel ikke ha vært vellykket sier en sørkoreansk militærkilde til nyhetsbyrået.

Dette er syvende gang siden mai at Nord-Korea har skutt ut et interkontinentalt ballistisk missil, ICBM.

USAs utenriksdepartement har fordømt utskytingen.

– Utskytingen er et klart brudd på en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og viser truslene Nord-Koreas ulovlige masseødeleggelsesvåpen utgjør overfor landets naboer, regionen, internasjonal fred og sikkerhet og den globale ikke-spredningsregimet, sier talsperson Ned Price.

Myndighetene i Japan sendte ut evakueringsvarsel for tre regioner, Yamagata, Miyagi og Niigata etter det første missilet. Befolkningen ble bedt om å holde seg innendørs.

Japanske myndigheter meldte at det første missilet passerte japansk territorium. Dette gikk myndighetene siden tilbake på.

Japans statsminister Kishida sier på en pressekonferanse at man ettergår prosedyrene for å finne ut hvordan det ble feilinformert.

Han sier oppskytingene «absolutt ikke kan unnskyldes».

Natt til onsdag skjøt Kim Jong-uns diktatur mange missiler, som skal ha landet nært det koreanske fastlandet