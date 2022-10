TAR OVER: Anne Jakkaphong Jakrajutatip er ny missegeneral.

Transperson overtar Miss Universe

En thailandsk transperson har kjøpt Miss Universe for omtrent 200 millioner kroner, og lover store endringer i den mye omtalte skjønnhetskonkurransen.

Kjøperen er Anne Jakkaphong Jakrajutatip, leder av et stort medieselskap. Men hun er kanskje mer kjent for sin deltagelse i thailandske realityprogrammer som blant annet «Project Runway», skriver CNN.

Hun er også en kjent aktivist for transseksuelles rettigheter i Thailand.

Jakrajutatip lover endringer i den til tider omstridte Miss Universe-konkurransen når hun nå tar over.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip

Ny generasjon

Organisasjonen vil utvide sitt marked i Asia, i tillegg til at hun planlegger lansering av blant annet livsstilsprodukter, kosmetikk og kosttilskudd innenfor Miss Universe-konseptet.

Jakrajutatip er den første kvinnelige eier av Miss Universe organisasjonen, siden konkurransen med samme navn startet i 1952.

I en uttalelse i forbindelse med overtagelsen, understreket hun også hvor viktig det er at Miss Universe er en plattform for folk med forskjellige kulturer, bakgrunn og tradisjoner, og at merkevaren må utvikles for å møte neste generasjon.

I 2018 var Angela Ponce første transperson som vant den spanske Miss Universe konkurransen. Hun var også den første transperson som var med i Miss Universe internasjonalt.

Miss Universe har ikke tidligere vært mest kjent for sin endringsvilje. Først i 2012 opphevet de forbudet mot at transpersoner kunne delta. Det skjedde etter at en kanadisk deltager truet med søksmål da hun ble forsøkt nektet deltagelse.

De siste årene har det blitt flere skjønnhetskonkurranser for transpersoner, blant annet i Thailand og India.

Norske Mona Grudt vant Miss Universe i 1990

I 2019 var vinnerne av alle de fem konkurransene Miss Universe, Miss World, Miss America, Miss USA and Miss Teen USA, farget. Kvinner med afrikansk bakgrunn deltok ikke i skjønnhetskonkurransen før på 1970-tallet, ifølge CNN.

I 1990 vant norske Mona Grudt Miss Universe.