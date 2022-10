MØTTE VG: Ukrainske styrker nær Kherson, fotografert av VG fredag i forrige uke.

Ny front rakner for Putin: Tror Kherson står for fall

Ukrainske styrkers fremgang langs fronten i sør, gir russerne to valg, mener norsk ekspert: Gi opp terrenget vest for elven Dnipro. Eller forsøke å holde terrenget, men la styrkene bli utslettet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kherson, ett av fire fylker som Russland har annektert, har i lang tid vært slagmark for en utmattelseskrig.

Ukrainske styrker har beskutt russiske posisjoner med langtrekkende artilleriraketter, men først de tre siste dagene har de rykket frem på bakken.

Tirsdag viser en oppdatering fra Reuters at ukrainske styrker har hatt sitt største gjennombrudd ved fronten sør i landet i løpet av de syv månedene krigen har vart.

– Ukraina har klart å knekke hull på den fremste av de russiske forsvarslinjene, nordøst i Kherson. De har iverksatt det man kan kalle en halv knipetangsmanøver, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, Krigsskolens ekspert på landkrig.

– De har potensial til å dele den russiske styrken i Kherson i to. Det kan være de klarer å presse de russiske soldatene ned mot Kherson by, forklarer han.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø.

De siste tre døgnene har vært dramatiske langs to sentrale frontlinjer i Ukraina-krigen:

Lørdag tok ukrainske styrker over byen Lyman i Donetsk fylke. De russiske styrkene i byen var i ferd med å bli komplett omringet av ukrainerne, før de ble tvunget til å legge på flukt.

Etter at Lyman falt, fortsatte Ukrainas styrker rett østover mot grensene til Luhansk fylke. To av de sentrale stedene ukrainerne nærmer seg nå er nabobyene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk, som de mistet kontroll over etter svært harde kamper i sommer.

Mandag og tirsdag har ukrainerne samtidig gått på dramatiske tap i de sørlige fylket Kherson. Landsbyene Mykhailivka, Havrylivka og Novooleksandrivka nordøst i fylket er ifølge Institute for the Study of War frigjort, men frontlinjen flytter seg nå rask i ukrainernes favør. Videoklipp i sosiale medier viser ukrainske sivile som kommer gråtende og glade mot soldatene.

1 / 2 ØDELAGTE BROER: En ukrainske mann tar bilder på en ødelagt bor ved Sievjerodonetsk, mandag denne uken. DONESTK: Ukrainske soldater i et pansret personellkjøretøy i Donetsk fylke, lenger øst i Ukraina enn Kherson. forrige neste fullskjerm ØDELAGTE BROER: En ukrainske mann tar bilder på en ødelagt bor ved Sievjerodonetsk, mandag denne uken.

Presser mot kollaps

Utviklingen i de siste tre dagene kan bety at den kollapsen som ukrainske styrker har forsøkt å presse frem i Kherson har begynt. Ydstebø har tidligere omtalt den ukrainske taktikken som en «langsom kaldkveling».

– Det er i hvert fall helt tydelig at dette er en kraftfull offensiv, og ikke en avledningsmanøver, sier Ydstebø.

Han viser til Ukrainas lynoffensiv i Kharkiv nord i landet i begynnelsen av september, der russerne ble drevet fra skanse til skanse. Da mente mange at hele offensiven i sør, som hadde blitt annonsert uken i forveien, hadde blitt iverksatt for å villede russerne.

– Det er en høyst reell trussel mot Kherson. Det virker som om det svir mer for Putin å tape Kherson enn det gjorde med Kharkiv, siden Kherson-fylke er blitt «annektert», sier Ydstebø.

– Det blir litt som med Hitler, som ikke ville gi fra seg én meter. Putin er opptatt av holde på alt terrenget russerne har erobret.

Info KORT FORKLART: ANNEKTERING Hva har skjedd: Russland har tatt fire regioner i Ukraina inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og invaderte i februar under påskudd om å beskytte innbyggerne der. Russland har okkupert deler av de to andre fylkene, men den siste tiden har Ukraina slått tilbake mot offensiven. Hvordan har det skjedd: Russland har presset gjennom folkeavstemninger i de fire regionene, der innbyggere under okkupasjon ble spurt om de ville bli del av Russland. Man gjorde det samme på Krim-halvøya i 2014. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

TOK VIKTIG BY: I helgen to ukrainske soldater den strategisk viktige byen Lyman i Donetsk. Dette bildet har soldatene selv lagt ut.

Selve Kherson by ligger nordvest for elven Dnipro, men den største delen av fylket ligger på den sørøstlige siden av elven. Rent militært kunne det ha vært taktisk for Russland å trekke styrkene over til den andre bredden.

Da ville de beholdt en buffer mot Krim og holdt kontroll med vannforsyningen til halvøya.

– I realiteten har russerne to valg: De kan enten gi opp terrenget og trekke styrkene tilbake, eller de kan forsøke å holde på terrenget, la styrkene bli utslettet, og allikevel tape terrenget.

Det vil være krevende for russerne å samle alle sine styrker i Kherson by. På den annen side ønsker Ukraina å unngå en ødeleggende bykrig.

– Det kan være at man finner en løsning der russerne gis fritt leide ut av byen, at de vises nåde for å unngå en bykrig. Men det går uansett sakte, men sikkert mot et nederlag vest for elven.

Ukraina har over tid ødelagt broer over Dinpro for å isolere russerne, men man kan fortsatt ta seg over til fots eller med lette kjøretøy. Det betyr at russiske styrker vil miste mye tungt materiell ved en eventuell retrett.

Kartet under viser de viktigste frontlinjene i Kherson fylke midtveis i september. Nå skal Ukraina ha rykket frem mot elven:

Innrømmer at «russerne får juling»

– Det som skjer nå er et enormt nederlag for Russland. Det skulle være folkefeiring etter annekteringen, men så skjer dette, sier Karen- Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, til VG.

Eggen sier at den siste fremrykkingen i Kherson er en fortsettelse av det bildet vi har sett de siste månedene, der russland drives tilbake av ukrainerne.

– Det er en usikkerhet hos den russiske ledelsen, der de ikke engang har kontroll over regionene de har erklært som annektert, sier hun.

Inne i Russland legges også utviklingen merke til.

- Flere russiske militærbloggere er åpne om at fremrykkingen som nå skjer er den raskeste og mest effektive ukrainske offensiven på lenge. De er åpne om at russerne får juling. Også i debattprogram som diskuterer krigen på russisk TV er det mye bekymring å spore, selv om de vanlige nyhetssendingene stort sett glatter ut tilbaketrekningen, sier Eggen, og legger til:

– Det er vanskelig å spinne det som skjer som noe positivt for de russiske styrkene.