Et Atacms-missil blir avfyrt i Sør-Korea og USAs felles oppskyting onsdag. Ett av missilene landet i utkanten av den sørkoreanske byen Gangneung, der det oppsto panikk.

Panikk etter at missil styrtet i bakken under test i Sør-Korea

USA og Sør-Korea testet bakke-til-bakke-missiler tidlig onsdag. Da et av missilene traff bakken, oppsto det panikk i den sørkoreanske byen Gangneung.

Lyden av smellet og den påfølgende brannen gjorde at mange i Gangneung trodde at det kunne være et nordkoreansk angrep. Det hjalp ikke på bekymringen at det tok flere timer før militæret og myndighetene forklarte hva som hadde skjedd, skriver AP.

Det sørkoreanske forsvaret har sagt at ingen ble skadd da et kortdistansemissil landet inne på en militærbase i utkanten av byen. Militæret etterforsker det de kaller den «unormale kursen» til missilet, som er et av Sør-Koreas viktigste våpen til forsvar mot eventuelle nordkoreanske angrep.

Felles oppskyting

USA og Sør-Korea gjorde sammen testoppskyting av fire bakke-til-bakke-missiler av typen Atacms og to kortdistansemissiler av typen Hyumoo-2. Det var ett av de to sistnevnte som styrtet.

Missilene ble skutt ut i Japanhavet, og kommer som svar på nordkoreansk provokasjon, skriver Yonhap.

USA og Sør-Korea øvde tirsdag på presisjonsbombing over Gulehavet, også det som svar på Nord-Koreas rakettester.

Sikkerhetsrådsmøte onsdag

Nord-Korea avfyrte tirsdag, for første gang på fem år, en rakett over Japan. Det var også den femte våpentesten i Nord-Korea på ti dager.

Landet har prøveskutt rundt 40 raketter ved 20 ulike anledninger så langt i år, men FNs generalsekretær kalte tirsdagens test for en åpenbar opptrapping.

Norge, USA, Storbritannia, Frankrike, Albania og Irland har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd om den nordkoreanske oppskytingen onsdag. Diplomatkilder sier det er uklart om det blir for åpne eller lukkede dører.