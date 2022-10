I NORGE: Abdirahman Abdishakur Warsame er Somalias spesialutsending for tørke og sultkatastrofe. Onsdag besøkte han Stortinget.

Utsendt fra tørke og sult: Dette er hans bønn til Norge

STORTINGET (VG) Han har sett døende barn og ammende uten melk. Somalias spesialutsending for tørke og sultkatastrofe mener rike land har skyld i krisen – og krever klimarettferdighet.

Sultkatastrofen på «Afrikas horn» er et grusomt faktum. Tørken er verre enn på 40 år, leirene for internt fordrevne flyktninger fylles opp, og hvert fjerde sekund dør et menneske av sult.

Hardest rammet er Somalia. 7,8 millioner somaliere er påvirket av krisen. 1,8 millioner av dem er barn.

Onsdag besøkte landets spesialutsending for tørke og sultkatastrofe, Abdirahman Abdishakur Warsame, Norge.

Dresskledd på det staselige Stortinget i et av verdens rikeste land, kom somalieren med en bønn til Norge og det vestlige samfunnet.

Og han var helt tydelig på hva han mener er den største årsaken til krisen hjemlandet står i – en krise han mener Somalia selv ikke har skyld i.

EKSTREMTØRKE: Det har ikke regnet i Somalia på fire år. Internt fordrevne flyktninger vandrer i ørkenen utenfor byen Dollow.

Synet han ikke glemmer

– En halv million somaliere er akutt underernærte. Situasjonen er svært kritisk og helt forferdelig, sier han til VG.

Warsame, som fikk jobben i mai da en ny regjering kom på plass, har reist rundt i de hardest rammede områdene. Dette var synet som møtte ham:

– Jeg så barn som var i ferd med å dø av underernæring. Jeg så kvinner som forsøkte å amme spedbarnet sitt, men som ikke fikk melk ut av brystene. Jeg så eldre kvinner som gikk 250 kilometer til fots under stekende sol for å hente vann.

– Jeg har sett så mye vondt. De kjemper en dødskamp.

Den norske fotografen Håvard Bjelland besøkte nylig kriseområdene på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp. Se hans sterke bilder her.

Mener klimakrisen er årsaken

Det er ikke første gang Somalia, Etiopia, Eritrea og Kenya er rammet av drepende tørke. Men omfanget og konsekvensene er ekstraordinære.

Noe av årsaken er krigen i Ukraina. Tørken og sultkatastrofen i Somalia har havnet i skyggen av krigen og krevd mye av Vestens bistand. I tillegg uteble lenge kornet de pleide å importere fra Russland og Ukraina. Den nasjonale konflikten med den islamistiske ekstremistgruppen al-Shabaab al-ShabaabMilitant islamistisk gruppe i Somalia som kjemper for islamsk politisk styre med innføring av islamsk lov. Erklærte seg i 2012 som al-Qaida-nettverkets somaliske gren. Gruppen har tatt på seg ansvaret for en rekke terrorangrep i og utenfor Somalia. og avskoging spiller også inn.

Men det er likevel noe annet Warsame mener er den viktigste årsaken til krisen:

– Klimaendringene er hovedårsaken til tørken i Somalia, sier han til VG.

Fire regntider har kommet og gått i Somalia – uten regn. For hvert år har bøndene mistet avlinger og husdyr på grunn av den stadig mer ulidelige tørken.

1 / 3 Den lille jenta Hamdi Yusuf er alvorlig underernært. Hun blir holdt av moren sin i en leir i Dolow sør i Somalia. FÅR HJELP: Dette underernærte barnet får hjelp ved en klinikk utenfor byen Dolow. MISTET HJEMMENE SINE: Barna poserer for fotografen utenfor Dolow, i en leir for somaliere på flukt fra tørke og sult. forrige neste fullskjerm Den lille jenta Hamdi Yusuf er alvorlig underernært. Hun blir holdt av moren sin i en leir i Dolow sør i Somalia.

– Vi rammes av konsekvensene av klimaendringene, men vi bidrar ikke til dem. Så vi er ikke her bare for å be om mer bistand, men også for å kreve klimarettferdighet. Vi står ikke bak klimakrisen, men vi rammes av dens forferdelige konsekvenser.

– Hvem har skyld i klimakrisen?

– De industrielle landene, som står bak utslippene.

Warsame tar til orde for et internasjonalt klimafond, der pengene går til land som rammes av ekstremvær.

– Vi trenger økonomisk støtte til å tilpasse oss ekstremværet, og å bygge opp en motstand, sier han.

Opphetet debatt

Spørsmålet om såkalt «loss and damage», eller «tap og skade» «tap og skade»Tap og skade defineres gjerne som konsekvenser av klimaforandringene, som man ikke lenger kan unngå ved å stoppe nye utslipp eller ved hjelp av tilpasninger., seiler opp til å bli den største diskusjonen under årets klimatoppmøte, som finner sted i Egypt i november.

Pakistans klimaminister Sherry Rehman har tidligere gått ut i VG og bedt rike land ta større ansvar. «Ikke la oss betale prisen for klimakrisen», sa Rehman, samtidig som en tredjedel av Pakistan sto under vann på grunn av den katastrofale flommen som rammet landet i august.

Dette går rett i kjernen av debatten om tap og skade, og om klimaerstatning. For de landene som påvirkes mest av ekstremværet, som forskerne mener skyldes menneskeskapte klimaendringer, er gjerne de landene som slipper ut minst CO₂.

MISTET ETTÅRING: Fartum Issack (t.h.) og mannen Adan står ved graven til sin ett år gamle datter ved en flyktningleir utenfor Dollow. Hun var for svak til å overleve flukten.

Danmark har allerede annonsert at de som første land vil gi 100 millioner danske kroner i klimaerstatning. Norge øremerker foreløpig ikke sin bistand som «tap og skade», men skal øke fra syv til 14 milliarder årlig innen 2026 i såkalt klimafinansiering.

– Norge er blant topp ti største humanitære bidragsytere til Somalia, og jeg ber Norge om å øke denne støtten, og ikke kutte den. Og jeg ber om at Norge skal hjelpe oss å få tilgang til klimafinansiering. Vi trenger noen som kan forsvare oss og snakke på våre vegne, sier Somalias utsendte til VG.

KOM MED BUDSKAPET: SVs stortingsrepresentant Marian Hussein og Venstres Ola Elvestuen møtte Warsame på Stortinget onsdag.

I forrige uke kunngjorde Utenriksdepartementet at Norge skal gi 55 millioner kroner til sultbekjempelse i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Jemen, Nigeria og DR Kongo.

– Norge er allerede kritisk partner for oss, men vi trenger mer nå, i disse kritiske tider. Vi står overfor tørke og opprør fra ekstremistgruppen al-Shabaab.

Den islamistiske ekstremistgruppen er det største hindringen for utvikling og fredsbygging i Somalia, ifølge Warsame.

– Opplever du at Europa fortsatt vier Afrika oppmerksomhet, når det europeiske kontinentet er rammet av sin egen krig og energikrise?

– Vi forstår at Europa er svært bekymret for sin egen sikkerhet og energi. Det er legitimt, men ikke glem andre kriser. For disse krisene påvirker også dere. Terrorister i Somalia er en trussel også for det internasjonale samfunnet, påpeker Warsame.