KRATER: Dette bildet er delt i sosiale medier og skal angivelig vise ett av missilnedslagene.

Polens statsminister kaller inn til krisemøte etter missilnedslag

To personer skal være drept og Polens statsminister har kalt inn til krisemøte etter at to missiler tirsdag traff Przewodow nær den ukrainske grensen.

En amerikansk etterretningskilde sier ifølge AP at det er snakk om russiske raketter som har truffet NATO-landet Polen.

En talsperson til den polske statsministeren skriver på Twitter at regjeringen har kalt inn et hastemøte i landets nasjonale sikkerhetskomité.

Nyhetsbyrået Reuters siterer brannmannskaper på at to personer mistet livet i en eksplosjon i denne landsbyen som ligger øst i Polen.

– Brannmannskaper er på stedet, det er uklart hva som har skjedd, sier Lukasz Kucy som er på vakt i brann- og redningstjenesten.

Den polske radiokanalen Radio ZET meldte tidligere at to missiler som var kommet på avveie, hadde truffet Przewodow

Ikke lenge etter meldinger om missilangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv tidligere tirsdag, kom det informasjon fra myndighetspersoner om angrep mot flere byer i landet.

Ukrainas flyvåpen hevder at det er snakk om over 100 raketter som er brukt i angrepene, ifølge NTB.

Ordfører Andrij Sadovyj i den vestukrainske byen Lviv skriver på Telegram like etter klokken 15 norsk tid at eksplosjoner høres i byen og at alle må holde seg i tilfluktsrom. Like etter opplyser han at strømmen er borte i deler av byen.

Byen Khmelnytskyj, som også ligger vest i landet, er truffet to ganger, opplyser Khmelnytskyj-regionens guvernør Serhii Gamalii på Telegram rundt 15.30 norsk tid. Også der er strømmen borte i deler av byen.

I Kryvyj Rih sentralt i Ukraina bes folk cirka 15.30 norsk tid om å holde seg i tilfluktsrom grunnet flere missilangrep. Det skriver leder for Kryvyi Rihs militæradministrasjon, Oleksandr Vilkul, på Telegram.

I Kharkiv nordøst i Ukraina er kritisk infrastruktur skadet etter angrep, ifølge en beskjed fra ordfører Ihor Terekhov på Telegram rundt klokken 15.20 norsk tid.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki (t.v.), her fotografert under en militærmanøver i Nowa Deba, sørøst i Polen den 9. november.

Myndighetene i Moldova meldte tidligere tirsdag om «massive strømbrudd» over hele landet etter russiske angrep mot kraftanlegg i nabolandet Ukraina.

Russlands omfattende angrep mot Ukraina rammet tirsdag en viktig kraftlinje som forsyner Moldova med strøm, ifølge infrastrukturminister Andrej Spinu.

– En av kraftlinjene som sikrer transporten av elektrisitet til landet vårt, er blitt koblet fra, sier Spinu i en uttalelse.

– Dette har ført til massive strømbrudd over hele landet, tilføyer han.

De aktuelle kraftlinjene er ikke ødelagt, men ble automatisk koblet fra som følge av en sikkerhetsmekanisme, understreker Spinu. Leverandøren Moldelectrica jobber med å gjenopprette strømforsyningen.

Saken oppdateres.