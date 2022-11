Polen vurderer å utløse Natos artikkel 4

Polen sier tirsdag kveld, etter å ha holdt krisemøte, at de vurderer å utløse artikkel 4 i Nato i etterkant av missilnedslagene i grenselandsbyen Przewodow.

Det forteller landets president, Andrzej Duda, på Twitter fredag kveld.

Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.

Det er altså ikke det samme som Artikkel 5 i traktaten, som går ut på at et angrep mot ett av medlemslandene skal regnes som et angrep mot alle.

To personer skal være drept da to missiler tirsdag skal ha truffet denne landsbyen nær den ukrainske grensen.

Info Fakta om NATOs artikkel 4 * Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.» * Bruk av artikkel 4 medfører konsultasjoner. Den følges ikke automatisk av artikkel 5, som slår fast Natos prinsipp om felles forsvar. Artikkel 5 er kun blitt anvendt én gang, av USA etter terrorangrepene i 2001. * Tyrkia har gjort bruk av artikkel 4 fem ganger, i 2003 i forkant av Irak-krigen og tre ganger i forbindelse med krigen i Syria – i 2012 og i 2021. * Latvia, Litauen og Polen brukte artikkel 4 i mars 2014 som svar på Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya, samt i 2022 i forbindelse med krigen i Ukraina. Den siste gangen var det sammen med Romania, Estland, Bulgaria og Slovakia Kilde: NTB Vis mer

Russlands forsvarsdepartement benekter at Russland står bak og hevder at påstandene er en provokasjon for å eskalere situasjonen.

Polen har vært medlem av NATO siden 1999. Forsvarsalliansens artikkel 5 slår fast at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene er et angrep mot alle.

En ikke navngitt amerikansk etterettningskilde har sagt til nyhetsbyrået Ap at det er dreier seg om russiske missiler, men dette er ikke bekreftet av hverken amerikanske eller polske myndigheter.

Det var rundt klokken 19.30 at polske medier meldte at to personer skal ha mistet livet etter at to missiler slo ned ved en gård i den polske landsbyen Przewodów tirsdag ettermiddag. Omtrent samtidig som nedslaget ble kjent, kunngjorde Polen at regjeringen innkalte til et hastemøte i sikkerhetskomiteen tirsdag kveld.

Det hvite hus melder at de ikke kan bekrefte nyhetene fra Polen og at de jobber med polske myndigheter for å skaffe mer informasjon.

Også NATO følger utviklingen tett.

– Vi undersøker dette nøye, og koordinerer dette med vår allierte Polen, sier presseoffiser i Nato, Simone de Manso, til VG.

KRISEMØTE I KVELD: Her ankommer Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak (T.V.) til krisemøtet i landets nasjonale sikkerhetskomite.

– Vi er klar over nyhetsrapporter om at to russiske missiler skal ha truffet et sted inne i Polen nær grensen til Ukraina. Vi har for øyeblikket ingen informasjon som bekrefter disse rapportene, og vi ser nærmere på dette, sa Pentagons talsmann, brigadegeneral Patrick Ryder, under et pressemøte i forsvarsdepartementet tirsdag kveld norsk tid.

Ryder sier USA har vært «krystallklare på at vi vil forsvare hver tomme av Natos territorium.»

Men Moskva benekter altså at de står bak.

– Uttalelser fra polske medier og embetsmenn om at russiske raketter skal ha slått ned i området rundt landsbyen Przewodov, er en bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen. Ingen angrep ble gjennomført mot mål nær den ukrainsk-polske grensen, sier forsvarsdepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

De nekter også for at bilder fra åstedet viser russiske våpen.

Men det mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– I dag skjedde noe vi har advart mot lenge. Terror er ikke begrenset til våre grenser. Russiske raketter traff Polen, traff Nato-territorium. Dette er et russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet! Dette er en veldig alvorlig eskalering, sier Zelenskyj i en videotale ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Interfax tirsdag kveld.

Forsvarets operative hovedkvarter i Norge følger nøye med på situasjonen.

– Som dere vet følger vi situasjonen nøye, sier Thomas Gjesdal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

– Svært alvorlig

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier rakettnedslaget i Polen er en svært alvorlig hendelse, men at mye er fortsatt uklart.

– Vi har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen. Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken, sier Huitfeldt til NTB.

KRATER: Dette bildet er delt i sosiale medier og skal angivelig vise ett av missilnedslagene.

Nyhetsbyrået Reuters siterer brannmannskaper på at to personer mistet livet i en eksplosjon i denne landsbyen som ligger øst i Polen.

– Brannmannskaper er på stedet, det er uklart hva som har skjedd, sier Lukasz Kucy som er på vakt i brann- og redningstjenesten.

Den polske radiokanalen Radio ZET meldte tidligere at to missiler som var kommet på avveie, hadde truffet Przewodow

Krisemøte i Ungarn

Zoltan Kovacs, talsmann for Ungarns statsminister Viktor Orbán melder på Twitter at landets forsvarsråd skal møtes nå klokken 20 i kveld som følge av stans i oljeleveransene gjennom Druzhba rørledningen og missilnedslagene i Polen.

Info Artikkel 5 i Nato: Den sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten, som utgjør grunnlaget for Nato, slår fast at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene er et angrep mot alle.

Artikkel 5 har blitt utløst kun én gang i paktens historie, etter al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001.

Nato består av 30 medlemsland, deriblant Polen, Norge og USA. Sverige og Finland bestemte nylig at de ønsker å bli en del av forsvarsorganisasjonen. (Kilde: SNL) Vis mer

Ikke lenge etter meldinger om missilangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv tidligere tirsdag, kom det informasjon fra myndighetspersoner om angrep mot flere byer i landet.

Ukrainas flyvåpen hevder at det er snakk om over 100 raketter som er brukt i angrepene, ifølge NTB.

Ordfører Andrij Sadovyj i den vestukrainske byen Lviv skriver på Telegram like etter klokken 15 norsk tid at eksplosjoner høres i byen og at alle må holde seg i tilfluktsrom. Like etter opplyser han at strømmen er borte i deler av byen.

Byen Khmelnytskyj, som også ligger vest i landet, er truffet to ganger, opplyser Khmelnytskyj-regionens guvernør Serhii Gamalii på Telegram rundt 15.30 norsk tid. Også der er strømmen borte i deler av byen.

I Kryvyj Rih sentralt i Ukraina bes folk cirka 15.30 norsk tid om å holde seg i tilfluktsrom grunnet flere missilangrep. Det skriver leder for Kryvyi Rihs militæradministrasjon, Oleksandr Vilkul, på Telegram.

I Kharkiv nordøst i Ukraina er kritisk infrastruktur skadet etter angrep, ifølge en beskjed fra ordfører Ihor Terekhov på Telegram rundt klokken 15.20 norsk tid.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki (t.v.), her fotografert under en militærmanøver i Nowa Deba, sørøst i Polen den 9. november.

Myndighetene i Moldova meldte tidligere tirsdag om «massive strømbrudd» over hele landet etter russiske angrep mot kraftanlegg i nabolandet Ukraina.

Russlands omfattende angrep mot Ukraina rammet tirsdag en viktig kraftlinje som forsyner Moldova med strøm, ifølge infrastrukturminister Andrej Spinu.

– En av kraftlinjene som sikrer transporten av elektrisitet til landet vårt, er blitt koblet fra, sier Spinu i en uttalelse.

– Dette har ført til massive strømbrudd over hele landet, tilføyer han.

De aktuelle kraftlinjene er ikke ødelagt, men ble automatisk koblet fra som følge av en sikkerhetsmekanisme, understreker Spinu. Leverandøren Moldelectrica jobber med å gjenopprette strømforsyningen.